Polonia se distanțează de Rusia: nu mai prelungește acordul cu Gazprom pentru tranzitul gazelor

Necesarul de gaze naturale al Poloniei este de aproximativ 17 miliarde metri cubi pe an, dintre care jumătate este furnizată de Rusia pe baza unui contract de livrare pe termen lung convenit cu Gazprom. Pentru viitor, Polonia a decis să extindă un terminal de import al gazelor naturale lichefiate amplasat la Swinoujscie, pe coasta Mării Baltice, şi de asemenea va construi un gazoduct spre Norvegia.

Pe lângă aceste obstacole, Nord Stream 2 se confruntă şi cu problema scăderii cererii de energie ca urmare a impactului noului coronavirus. Exporturile de gaze ale Gazprom spre Europa, principalul său client, ar urma să scadă în acest an până la 167 miliarde metri cubi, de la un nivel de 199 miliarde metri cubi în 2019.

Actualul acord de tranzit, care datează din anii 1990, este legat de conducta Yamal care transportă gaze naturale ruseşti din peninsula Yamal din nordul Rusiei spre Polonia şi de acolo mai departe în Germania. Această conductă are o capacitate de 33 miliarde metri cubi pe an.

