Poluarea aerului îmbătrânește plămânii mai repede

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Poliamoria este practica, starea sau capacitatea de a avea, în același timp, mai multe relații de iubire sexuale în care toți partenerii sunt în cunoștință de cauză și își exprimă acceptul. Iar fiica de 18 ani a actorilor Will Smith și Jada Pinket-Smith nu este...

Ati uitat cum l-ati ridicat in slavi pe Voronin, de ne apuca greata, si va inchinati lui ca la sfintele moaste, in timp ce noi luptam cu el si cu regimul lui?

Ea crede că impactul diferit pe care îl are același nivel de poluare ține și de alți factori de luat în calcul în cazul zonelor cu venituri mici, cum ar fi condițiile din gospodării, dietele sărăcăcioase sau accesul limitat la servicii medicale. Se așteaptă ca numărul cazurilor de BPOC să crească de zece ori în următorii ani din cauza nivelului în creștere a poluării aerului, dar și a crizei climatice.

Oamenii de știință cred că poluarea aerului are un impact atât de mare deoarece cauzează inflamații ale plămânilor, iar astfel căile respiratorii sunt îngustate, iar respirația devine greoaie. Poluarea aerului crește riscul de boli de inimă, atac de cord și cancer de plămâni. „Poluarea aerului are un impact de aproape două ori mare asupra scăderii capacității pulmonare și de trei ori creșterea riscului de BPOC în cazul participanților din țările cu venituri mici, față ce cei din țări cu venituri mari, expuși la aceeași poluare a aerului”, a transmis Anna Hansell, autoarea studiului și profesor de epidemiologie a mediului la Universitatea din Leicester, Anglia, potrivit CNN.

Studiul arată că expunerea pe an la cinci micrograme pe metru cub de particule de poluare, peste limita considerată sigură, înseamnă îmbătrânirea plămânilor cu doi ani și o reală reducere a capacității pulmonare. Particulele de poluare sunt un amestec de lichide cu praf, fum, funingine, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA. Acestea din urmă provin de la instalații pe bază de cărbune și gaze naturale, de la mașini, agricultură, drumuri neasfaltate și șantiere de construcții.

Poluarea aerului produce mult mai multe daune plămânilor decât se credea până acum, au realizat oamenii de știință, potrivit unui nou studiu publicat în Journal of Respiratory European. Cercetătorii au descoperit că poluarea îmbătrâneşte mult mai repede plămânii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)