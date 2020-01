Portul Internațional Liber Giurgiulești îngregistrează un nou record în transbordări de mărfuri

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Mai mult decât atât, ne bucură faptul că am reușit să mai oferim în sublocațiune unor societăți moldovenești teren cu suprafața de 40.000 m2 în cadrul business parcului pentru construcția instalațiilor de depozitare, ambalare și procesare. În următorii trei ani, rezidenții din PILG planifică să investească peste 35 mln dolari SUA și să creeze circa 130 locuri de muncă suplimentare.”

În plus, PILG a facilitat importul de produse din uleiuri minerale, cărbune, cocs de petrol, materiale de construcții, îngrășăminte, carbonat de sodiu, țevi din oțel, fibre de sticlă, articole din ceramică și multe alte tipuri de mărfuri din 27 țări anul trecut.

