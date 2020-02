Povestea impresionantă a fetiței cu Sindrom Down care la 4 ani a devenit model. Medicii nu îi dădeau nicio șansă!

“Cara adoră să privească fotografiile în care apare ea și iubește să pozeze pentru că tot ce face este să se distreze și să se joace în grădină. Are atât de multă încredere în ea. Este atât de frumos să vezi cum toate lucrurile s-au potrivit. Vede o poza cu ea în supermarket și o remarcă imediat. Zâmbește tot timpul și face cu mâna tuturor. Eram într-un magazin de înghețată și mai mulți copii au recunoscut-o. A fost atât de frumos, iar ea s-a bucurat foarte tare.”, a spus Meryn Brown, potrivit dailymail.co.uk.

O fetiță a reușit să ofere o lecție de viață impresionantă. Medicii au diagnosticat-o cu Sindrom Down și nu i-au dat nicio șansă la o viață normală, dar la doar 4 ani, micuța a devenit model. Cara Brown a primit diagnosticul dur din partea medicilor la doar câteva ore după ce a venit pe lume. Vestea a picat ca un trăsnet pentru părinții micuței care au fost asigurați de medici că șansele ca fetița lor să sufere de această boală sunt minime. Ulterior, părinții au aflat că fetița lor nu va putea duce niciodată o viață normală și că odată cu trecerea timpului pot apărea o serie de complicații, printre care și problemele cardiace. Povestea impresionantă a fetiței cu Sindrom Down care la 4 ani a devenit model Cu toate că inițial au avut parte de un șoc, ulterior, părinții fetiței au hotărât să facă tot ce pot pentru ca ea să aibă o viață cât mai apropiată de cea a unui copil fără probleme de sănătate.

Au avut o relație foarte bună, iar Michael Douglas i-a fost tot timpul alături, dar cu toate acestea nu a primit nimic după moartea tatălui său. Cine a moștenit întreaga avere a lui Kirk Douglas? Marele actor Kirk Douglas s-a stins la începutul acestui an, mai exact pe 5...

Ne aflăm la câțiva km de Trușeni, unde am ajuns fiind solicitați de un grup de săteni.

Văduva baschetbalistului Kobe Bryant l-a dat în judecată pe propietarul elicopterului care s-a prăbușit luna trecută în California și la bordul căruia se aflau legendarul sportiv și fiica sa în vârstă de 13 ani, Gianna, transmite The Guardian. Procesul, care...

Soarele, Marte si Nodurile Lunare se reunesc in cel mai armonios dans astazi. Iar Marte, planeta energiei si actiunii, aflat in Capricorn dupa 2 ani, acolo unde se simte foarte bine, se intalneste cu Nodul Sud, deci este timpul sa actionam pe ceva demult amanat. Karma este o scorpie, se spune,...

O persoana a murit, iar masina pe care o conducea a ajuns un bot de fiare dupa ce s-a ciocnit violent cu un alt autoturism, la Bacioi. Potrivit politiei, totul s-a intamplat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00 la intrare in satul Bacioi, Ialoveni.