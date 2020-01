Prețul unei călătorii cu microbuzul în Capitală ar putea crește până la 6 lei

Creșterea recentă a prețului biletelor pentru distanțe lungi ar putea aduce o nouă majorare, mai exact pentru călătoriile cu microbuzul în raza municipiului Chișinău.



Proprietarii microbuzelor cer ca prețul biletelor să crească de la 3 la 6 lei.



„Calculele arată că prețul real al unei călătorii este de zece lei. Dar vom fi fericiți dacă va crește la șase lei”, spune managerul de rută Veaceslav Găină.



Ultima majorare a tarifului pentru microbuzele din capitală a avut loc în 2006, când prețul a crescut de la doi la trei lei.

Totodată, administratorii de rute interurbane sunt nemulțumiți de faptul că guvernul, potrivit acestora, nu a îndeplinit obligațiile asumate în cadrul negocierilor privind prețurile transportului interurban. În acest sens, ei insistă asupra creșterii tarifului de la 60 de bani la 92 de bani pe kilometru per pasager.

„Putem refuza aceste cerințe. Cu toate acestea, în schimb, ar trebui să revizuim prețurile combustibilului diesel și a pieselor de schimb. Am propus modalități de soluționare a acestor probleme. Până acum nu am revizuit și nu am implementat nimic, iar memorandumul nu a fost semnat”, a spus managerul unei rute.

Decizia de majorare a tarifelor interurbane a fost luată după protestele șoferilor din toată țara.

publika.md