Principalul opozant al lui Putin, Alexei Navalnîi, reținut în urma unor percheziții, a fost eliberat

Philip Morris Moldova are un nou director. Conducerea companiei a fost preluată de către Elena Naumenko, care deține o experiență vastă de activitate în cadrul corporației. Elena Naumenko a ocupat poziții cheie în filiala ucraineană a companiei în diverse domenii precum...

Alla Pilipetcaia, deputata PSRM in consiliul raional Soroca, s-a facut remarcata ieri prin mesajul amuzant dedicat locuitorilor orasului Soroca la Iarmarocul de Craciun. Momentul a devenit viral pe Internet, adunand zeci de mii de comentarii, like-uri si distribuiri pe retelele de socializare....

Cea mai bună făină pentru cozonac. In procesul de gătit putem folosi orice tip de făină, de la cea integrală (făina neagră), pană la cea mai rafinată făină superioară. Cea mai bună făină pentru cozonac. In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată...

AVIA-INVEST, care administrează Aeroportul Internațional Chișinău, a reconfirmat că omul de afaceri rus Andrei Goncearenko este noul beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., companie ce deține o cotă de 95% în AVIA-INVEST.

Noul beneficiar al „Komaksavia Airport Invest” Ltd., care deține 95% din AVIA-INVEST, compania ce gestionează Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), Andrei Goncearenko, primite să transforme porțile aeriene ale Republicii Moldova într-un hub aviatic transnațional.

Actualitate 26 Decembrie 2019, ora: 09:59

Actorul Kevin Spacey a publicat în ajunul Crăciunului un nou mesaj video ciudat inspirat din serialul în care actorul a fost vedetă, ”House of Cards”. Noul său mesaj se numește „Omoară-i cu bunătate” (KTWK- Kil them with Kindness), arată CNN. Este al...