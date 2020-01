Prinţul Harry şi Meghan Markle, amenințări la adresa presei

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan Markle, au ameninţat că vor iniţia proceduri legale după ce în tabloide au apărut fotografii care o arată pe ducesa de Sussex cu fiul ei Archie în Canada, au afirmat mass-media britanice.

Potrivit cotidianului The Guardian şi postului Sky News, avocaţii cuplului regal susţin că aceste fotografii au fost făcute de un fotograf ascuns în tufişuri, urmărind-o pe ducesă la plimbare.

Meghan Markle se află pe insula Vancouver, iar prinţul Harry a ajuns şi el după aceea, a notat news.ro.

Ei se plâng că paparazzi cu teleobiective s-au instalat în permanenţă în insula Vancouver pentru a-i spiona.

The Sun şi Daily Mail au publicat imagini în care apare fosta actriţă americană avându-l pe fiul ei de opt luni în braţe, într-un port-bebe, plimbând doi câini.