Procurorul general confirmă că a permis reținerea a patru persoane din actuala și fosta conducere a BNM

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că a eliberat o ordonanță prin care a permis reținerea a patru persoane: ex-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatoarea Emma Tăbârță și actualii viceguvernatori ai BNM Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.



El a menționat că BNM a fost implicată în frauda bancară. Dorin Drăguțanu a fost guvernatorul BNM în perioada 2009-2016. În decembrie 2019, au avut loc percheziții la domiciliul lui Drăguțanu. Emma Tăbârță a deținut funcția de viceguvernatoare a BNM din 2008 până în 2015, perioadă în care s-a produs furtul miliardului și Laundromatul, când a fost spălată suma de circa 20 de miliarde de dolari din Rusia, figurând și într-un dosar deschis în acest caz. Ieri, 4 martie, în cadrul unei conferințe de presă prin Skype, Ilan Șor a declarat că, potrivit informațiilor pe car ele deține, Tăbârță ar fi avut un rol important în lichidarea celor trei bănci, menționând că aceasta avea o relație apropiată cu Veaceslav Platon. Loading...

Frauda bancară într-un raport sintetizat

Aureliu Cincilei și Ion Sturzu au fost numiți viceguvernatori în 2013. Anterior, Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare a recomandat în raport ca cei doi să fie revocați din funcție. Cincilei este soțul deputatei democrate Ruxanda Glavan. În dimineața zilei de joi, 5 martie, Procuratura Anticorupție a efectuat acțiuni de urmărire penală la sediul BNM în dosarul privind frauda bancară. zdg.md

