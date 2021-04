Profită de izolarea la domiciliu! Uite cum poţi slăbi stând în casă

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Am văzut scris la televizor: patron agenţie de turism comerciant motociclete De ce nu e recomandabil? Marcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte se realizează în diverse moduri: prin intermediul cazului (cărţile colegului) sau al prepoziţiilor (cartea de poveşti),...

În plus, somnul de calitate te ajută să ţii la distanţă poftele de alimente bogate caloric, precum dulciurile sau chipsurile, care te pot tenta prin faptul că îţi oferă o senzaţie de energie, dar care nu se menţine pe termen lung.

Prin urmare, fă în aşa fel încât să nu te plictiseşti: ocupă-ţi timpul făcând curăţenie prin dulap, organizând dulăpiorul cu condimente sau, de ce nu, plantând condimente în ghiveci. Sau, şi mai bine, pune în practică hobby-uri la care visai de mult timp, fie că e vorba de pictură, croşetat, bricolat etc.

Dacă vrei să previi astfel de probleme, asigură-te că faci zilnic mişcare! Da, poţi face sport şi în casă, cu un pic de creativitate şi ajutor. Vezi aici câteva exerciţii pe care le poţi face acasă! Sportul are numeroase beneficii, pe lângă faptul că arde calorii: te ajută să dormi mai bine, îţi menţine optimismul şi te fereşte de multe boli!

Fii activ, nu lenevi toată ziua! Este tentant să zaci toată ziua pe canapea, epuizând toate serialele de pe Netflix, eventual şi cu o pungă (sau două, sau trei sau mai multe) de floricele în braţe, plus o sticlă de 2 litri de suc acidulat. Dar nu şi sănătos pentru silueta ori starea ta de sănătate!

Câteva exemple de gustări sănătoase sunt legumele crude (morcovi, ţelină, rădăcină de pătrunjel, castraveţi, ardei gras etc.), fructele sau nucile (dar cu măsură, pentru că acestea conţin destul de multe calorii).

Exemple de astfel de alimente sunt carnea de pui sau de curcan, soia, lactatele, cerealele integrale, nucile, fructele, legumele, seminţele şi grăsimile sănătoase (avocado, ulei de măsline etc.)

Prin urmare, ţine-ţi sub control greutatea consumând doar alimente sănătoase, bogate în fibre, proteine, vitamine şi minerale, care îţi asigură doza zilnică de substanţe nutritive şi menţin senzaţia de saţietate pe termen mediu şi lung.

Planifică-ţi meniurile cu o zi înainte şi foloseşte inteligent proviziile, astfel încât să nu faci risipă alimentară, nici să mănânci mai mult decât are nevoie organismul tău. Organizează-ţi mesele Dacă lucrezi de acasă, e foarte posibil să uiţi să mănânci sau să faci asta la ore complet nepotrivite. Poţi fi, de asemenea, tentată să sari peste micul dejun şi să te aşezi la birou imediat după ce te-ai trezit. Nimic mai greşit!

Chiar dacă eşti nevoit să stai în casă şi să limitezi ieşirile în aer liber, asta nu înseamnă că nu poţi face mişcare sau că nu poţi urma o dietă sănătoasă. Din contră, în această perioadă este indicat să mănânci cât mai puţin, pentru că şi efortul este mai mic, iar caloriile în plus se vor vedea cu siguranţă pe cântar. Dacă vrei să eviţi îngrăşarea sau, de ce nu, să slăbeşti, acum poate fi cel mai potrivit moment!

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

