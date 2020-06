Proteste și politică – în SUA lupta continuă

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Iata o reteta delicioasa si foarte simplu de facut: Ficatei de pui in sos de rosii la cuptor.

Luna in Pesti se indreapta direct spre Marte si Neptun ridicand nevoia de dragoste si romantism. Vrei sa faci ceva diferit, sa te folosesti mai mult de imaginatie. Uranus si Mercur vor avea la randul lor cateva idei geniale, chiar nebunesti. Vineri seara cu romantism Este vineri seara,...

China a retras solzii de pangolin de pe o listă oficială de ingrediente aprobate pentru a fi folosite în medicina tradiţională, în contextul creşterii protecţiei acordate acestui mamifer pe cale de dispariţie, informează site-ul publicaţiei britanice The Guardian şi...

Drama de război „Greyhound”, cu Tom Hanks în rol principal, va fi lansată la nivel global în luna iulie, exclusiv pe platforma Apple TV Plus, informează Variety.

Vlad Lupan este un expert independent și fost diplomat din Republica Moldova. A acumulat experiență diplomatică timp de 20 de ani la Ministerul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, precum și în trei Misiuni de pacificare sau dezvoltare ai OSCE, în Georgia, Albania și Croația. A fost negociator al conflictului transnistrean și a deținut funcții de Director NATO, Consilier de politică externă a Președintelui Republicii Moldova, membru al Comisiei pentru Securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, Ambasador al Republicii Moldova la ONU. El a fost inclus în filmul documentar ONU privind problemele globale a populației. Vlad Lupan a făcut prezentări sau a citit lecții la Universitățile Columbia, Stanford, Yale, Occidental College și City College of New York.

Diferențe importante față de trecut țin nu în ultimul rând de personalitățile politice și justificarea extremelor. Ca și în Europa, în Statele Unite se observă o ruptură tot mai mare dintre stânga și dreapta și se încearcă, uneori fără succes, prezentarea fiecărui candidat ca unul bun, mai moderat în cazul Democraților și mai hotărât, precum și sub asediu, în cazul Republicanilor. Tehnologia politică a ”cetății asediate” o cunoaștem din regiunea transnistreană și patronii lor din Rusia – astfel este justificată strângerea rândurilor, loialitatea față de liderul actual. Oricum, decizia de a ține aceste alegeri încă nu este finală, iar aparent Președintele Trump ar pierde din popularitate.

Încă un element, care a devenit politic în realitățile din SUA este crearea unei impresii de stare de debandadă la nivel național. Mai mult, 80% din respondenții americani în cadrul unor barometre de opinie deja au o asemenea impresie. În realitate, de exemplu în New York, protestele și distrugerile din care au fost mediatizate pe larg, situația nu era nici pe departe atât de dramatică. Doar câteva zone din Manhattan au fost afectate de jafuri și distrugeri. Evident excepțiile din ambele tabere erau prezentate ca ”norme” – un procedeu, care în mass media se numește transfer de imagine. Excepția este percepută ca un fapt împlinit pe tot teritoriul SUA. Imaginea de incidente grave, însă doar locale, ca un ”colaps” al Statelor Unite – o imagine care nu corespundea realității mai largi a New Yorkului și restului SUA, dar care pe interiorul SUA este un element în lupta politică, ca și orice alt subiect de interes public. Însă, așa cum au observat unii jurnaliști și a comentat Condoleezza Rice, aceste imagini deja par a fi utilizate de către propaganda ruseasca anti-americană. Este relevant că mult până la moartea lui George Floyd, chiar presa de stânga, cum este CNN, a găsit în Ghana o ramură a ”fermei de troli” ruși axați pe dezinformare încă în luna martie 2020, scopul cărora era creșterea tensiunilor rasiale din SUA. Este improbabil că o astfel de ”fermă” să fi avut un impact definitiv asupra tensiunilor din SUA, însă mesajul fictiv că SUA este în colaps ar ajuta tocmai la deteriorarea imaginii SUA și ar alimenta narativul rusesc în deteriorarea credibilității și așa șubrede a SUA pe arena internațională.

Procurorul General, William Barr, afirma că ar fi văzut o implicare a organizației anti-fasciste, de stânga, ANTIFA și a altor extremiști în instigarea distrugerilor, după câteva zile de la anunțul Președintelui Trump, conform căruia examina posibilitatea interzicerii acestei organizații, pe care dreapta o consideră extremistă. Ideea interzicerii ANTIFA, de altfel, a fost imediat criticată de stânga. ANTIFA nu este văzută în SUA în același fel ca, de exemplu, în Republica Moldova, unde membrii acestei organizații, preponderent de limbă rusă, au fost arestați sprijinind războiul rus în Ucraina, iar ulterior cu arme și planuri de asalt asupra unor instituții ale statului. În SUA această organizație nu este considerată a fi asociată Rusiei, țară criticată în SUA, în particular de adepții Partidul Democrat american, pentru interferența Kremlinului în alegerile prezidențiale din 2016.

Ulterior, poliția din Minnesota argumenta că Floyd avea un trecut criminal violent, după cum publica deja mass media de dreapta. Nu este, însă, deloc clar dacă polițiștii știau la momentul arestului cine este Floyd. Această justificare post-factum nu scuză nici într-un fel omuciderea prin strangulare a unui suspect de către poliție. Omul era deja în cătușe la acel moment. Prezumția nevinovăției și dreptul la viața trebuie să prevaleze chiar și în cazul unor potențiali infractori, iar ținutul gâtului sub genunchi pentru asigurare că arestatul nu se va împotrivi este abuz considerabil. Există alte metode eficiente pentru controlul unui arestat.

Data de 25 mai 2020 a marcat moartea omului de culoare George Floyd și începutul unor proteste și distrugeri cu impact în politica internă din SUA, într-un an electoral. Societatea americană este divizată adânc pe linia rasială și omorul lui Floyd a fost o scânteie, care inevitabil ar fi pornit protestele. Aceasta era o axiomă în orice moment, mai cu seamă periculoasă într-un an electoral, ceea ce înțeleg mai toată lumea în SUA, cu, aparent, excepția unui polițist.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

