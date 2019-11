Rețeta de post: Spaghete cu legume în foaie de aluat

In perioadele de post imaginatia ne este pusa la mare incercare. Astazi m-am gandit sa va prezint un preparat pe care il facem noi in post, destul de simplu si care ne poate scoate din impas, dar care trebuie servit neaparat alaturi de o salata.

Ingrediente Spaghete cu legume in foaie de aluat

250-300 gr spaghete

150 gr cascaval vegetal ras

1 morcov ras pe razatoarea mare

1/2 radacina de telina rasa pe razatoarea mare

1 ardei gras mare, taiat cubulete

2 linguri de ulei

3-4 catei usturoi

1-2 linguri suc de rosii

sare, piper, rozmarin, busuioc, boia dulce



Sos alb

1-2 linguri ulei

1-2 linguri faina

250 ml apa sau supa de legume

sare

Foaia de aluat

150 gr faina

sare

apa

1 lingurita otet

Mod de preparare

Am facut aluatul amestecand ingredientele enumerate. Am obtinut un aluat pufos, fraged si care poate fi intins foaie cu ajutorul sucitorului.

Spaghetele le-am pus la fiert in apa cu putina sare.

Legumele le-am calit intr-o tigaie cu putin ulei si cu condimente.

Sosul alb l-am preparat cu usurinta, punand intr-o cratita mai mica 2 linguri de ulei cu 2 linguri de faina, amestecandu-le cu un tel, dupa care am adaugat apa, putina sare si am lasat sa fiarba pana s-a legat.

Am intins foaia de aluat (aluatul sa fie intins mai mare decat vasul in care voi monta preparatul), am amestecat spaghetele, fierte si scurse de apa, cu legumele si am mai asezonat putin.

Am pus foaia intr-un vas de jena rotund si uns cu putin ulei, am adaugat amestecul de spaghete, am pus jumatate din cantitatea de cascaval vegetal deasupra spaghetelor si am acoperit cu marginile aluatului. Am pus putin sos de rosii pe deasupra pentru mai multa culoare si gust si restul de cascaval.

Preparatul meu a mers in cuptorul preincalzit la 180 grade, pana s-a copt si rumenit, aproximativ 30 min.

Se portioneaza numai dupa ce s-a racit si se serveste alaturi de o salata proaspata.