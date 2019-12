REȚETE DE SEZON. Slănină în saramură

În plus, este usor de preparat si apreciata de intreaga lume. Iata care este cea mai simpla reteta de slanina in saramura. Este exact aceeasi reteta precum cea preparata de bunicii nostri.

Ingrediente pentru slanina in saramura

1 kilogram de slanina (cu sorici si eventual, putina carne)

10 catei de usturoi, pisati

2 foi de dafin

1 lingura boabe de piper

3 boabe de ienibahar

apa

sare pentru muraturi

Cum se prepara slanina in saramura

Spala bine slanina. Tai-o apoi in bucati potrivite si adaug-o in mai multe borcane mici sau intr—un borcan mai mare, dupa preferinte.





Umple apoi borcanele cu apa pentru a masura cantitatea necesara de saramura pe care trebuie sa o prepari. Foloseste un pahar gradat.

Adauga intr-o oala cantitatea necesara de apa si, pentru fiecare 300 de ml de apa adaugati, mai adauga 100 de ml. In caz contrar, din cauza procesului de evaporare al apei, vei avea mai putina saramura decat estimai.

In oala cu apa adauga piperul, foile de dafin si ienibaharul. Lasa totul sa fiarba si sa clocoteasca timp de doua-trei minute.

Stinge apa si adauga sare. Pentru inceput adauga doua-trei linguri, cu varf, la 300 de ml de apa. Amesteca bine pentru a se topi. Lasa apa sa se raceasca pana cand poti tine mana pe oala fara sa te arda.

Testeaza apoi daca apa este suficient de fierbinte, folosind un ou crud. Adauga oul in oala. Daca acesta se ridica la suprafata apa este suficient de sarata. Daca nu se ridica la suprafata scoate-l din oala si mai adauga sare. Repeta procedeul pana cand oul va sta la suprafata.

Imparte usturoiul pisat in borcane, in cantitate egala, apoi umple borcanele cu sarmura preparata. Agita bine borcanele si lasa-le la figider timp de o saptamana. Dupa o saptamana serveste slanina alaturi de alte preparate traditionale de Craciun.

Merge de minune alaturi de paine de casa si ceapa rosie sau usutoi, ori mustar.