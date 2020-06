Referendum de o săptămână pentru alegerea lui Vladimir Putin președinte pe viață

Şi Partidul Comunist, susţinător tradiţional al preşedintelui, este împotriva referendumului. Liderul formaţiunii, Ghenadi Ziuganov, a afirmat că Putin are deja „mai multe puteri decât un ţar, un faraon şi un secretar general al Partidului Comunist la un loc”.

Opoziţia rusă a criticat demersul lui Putin. Alexei Navalnîi, principalul oponent al preşedintelui, consideră că este un act populist al cărui singur scop este să „reseteze la zero contorul mandatelor lui Putin, acordându-i preşedinţia pe viaţă”. El le-a cerut susţinătorilor săi să boicoteze votarea, susţinând că este 'ilegală, lipsită de sens şi periculoasă pentru sănătate'.

Grecia a fost, mult timp, o piață mică, dar extrem de sigură pentru gigantul rus Gazprom. În fiecare an, rușii livrau pe piața elenă, prin conducta Transbalkan, între 2,5 și 3,5 miliarde de metri cubi de gaz, cam o treime din consumul anual al României:

