Regatul Unit: Două milioane de persoane vor să rămână și după BREXIT. 400.000 sunt români

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi...

Peste 2.4 milioane de persoane s-au înregistrat pentru a obține noul statut de ședere în Marea Britanie. Un sfert dintre aceștia s-au înregistrat doar în luna octombrie. Peste 2.4 milioane de persoane s-au înregistrat pentru a obține noul statut de ședere în Marea Britanie. Dintre acestea, 590.300 s-au înscris doar în luna octombrie, anunță euractiv.com, preluat de Agerpres. Sistemul a fost creat pentru a asigura drepurile cetățenilor europeni stabiliți in Regatul Unit și după retragerea din Uniunea Europeană. Din totalul subscrierilor primite până în prezent de autorităţile britanice, cele mai multe au fost făcute de cetăţeni polonezi - 456.600, care sunt urmaţi de români - 388.600 - şi italieni - 259.300. Potrivit schemei de înregistrare a statutului, cetăţenii UE care trăiesc continuu în Regatul Unit timp de cinci ani pot primi statutul de înregistrat, în baza căruia beneficiază de aceleaşi drepturi de a munci şi a studia şi acces la sistemul de ajutoare sociale la fel ca în prezent. De asemenea, cei eligibili pot solicita obţinerea cetăţeniei Regatului Unit.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)