Regina Elisabeta a II-a a făcut aluzii la Brexit și la tensiunile din familia regală în mesajul de Crăciun

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an , numita adesea si eclipsa “inelului de foc”.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii: Acum, când privim cu toții spre începutul unui nou deceniu, merită să ne amintim că de multe ori pașii mărunți, nu salturile uriașe, aduc cele mai durabile schimbări. Desigur, drumul nu este întotdeauna lin și uneori, în acest an, a părut unul plin de obstacole. Vă urez un Crăciun fericit!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)