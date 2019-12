Regina Elisabeta angajează o persoană care să se ocupe de paginile ei de Facebook și Instagram. Ce salariu oferă

Familia Regala a Marii Britanii face angajari. Astfel, regina Elisabeta a II-a cauta o persoana care sa se ocupe de conturile de social media ale Casei de Windsor. Salariul este avantajos: 50.000 de lire sterline pe an.

Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din lume, cauta o persoana care sa o ajute sa transmita mesajele monarhiei britanice milioanelor de urmaritori din intreaga lume, pe retelele scociale, potrivit anuntului publicat pe contul de LinkedIn. Pana in acest moment, doar 104 candidati au aplicat pentru job, facut public in urma cu aproximativ 23 de ore, scrie New York Times.

Beneficiile acestui loc de munca sunt numeroase: salariul variaza intre 45.000 si 50.000 de lire sterline, in functie de experienta, cu program de luni pana vineri si ... pranzul oferit gratuit.

„Munca ta va fi vazuta de milioane de oameni”, se specifica in anunt. Postul a fost scos la concurs de mai multe ori in ultimii ani, iar candidatul selectat va trebui sa faca fata publicitatii negative cu care se confrunta familia regala din cauza scandalului sexual in care a fost implicat printul Andrew, fiul preferat al reginei.

Aplicatiile pentru postul vacant sunt asteptate pana la 24 decembrie 2019.

