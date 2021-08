Reguli de etichetă necesare de respectat în vacanță

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

În vârstă de 45 de ani, regizorul ucrainean Oleg Sențov a fost arestat în Crimeea – în mai 2014 -, fiind acuzat de autorități că pregătea „atacuri teroriste” împreună cu alţi trei cetăţeni ucraineni. După un an şi trei luni de la...

Un tribunal din Rusia l-a condamnat, vineri, pe Oleg Navalnîi, fratele criticului vehement al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, la un an de închisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor să încalce restricţiile anti-COVID-19, a anunţat avocatul său, Nikos...

La est de Marea Egee, turcii care au luptat cu peste 200 de incendii în ultimele zile, încearcă să-și tragă sufletul. Doi pompieri au salvat o broască țestoasă, îngropată sub un strat gros de cenușă.

Polițiștii moldoveni, fiind în cooperare cu Interpol, au reținut în Ungaria o moldovenească de 63 de ani, aceasta este acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari și plus la aceasta, era dată în urmărire internațională din 2017.

Astfel, este bine să știți despre regulile de conduită, obiceiuri locale, glume, gesturi, eticheta vestimentară etc. Spre exemplu, dacă veţi oferi bacşiş în Japonia, s-ar putea ca gestul să fie primit ca o insultă. Dacă nu veţi da în Turcia, va fi exact invers. Dacă veţi sta picior peste picior (ceea ce este greșit), cu talpa spre interlocutor, un egiptean s-ar putea simţi ofensat. Evitaţi să vă arătaţi tălpile picioarelor în Thailanda şi nu mâncaţi cu mâna stângă în India.

În fiecare an, vacanța este cea mai așteptată perioadă după luni bune de muncă intensivă.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

