România, țara cu cei mai mulți emigranți în Uniunea Europeană

Ce a contribuit la acest record nedorit al României? Numai în ultimele două săptămâni am aflat că suntem la coada clasamentului european în ceea ce privește sistemul de educație, suntem chiar ultimii din Uniune la capitolul investiții în sistemul sanitar și avem cea mai mare rată a mortalității în rândul pacienților care suferă de afecțiuni tratabile. Unde mai pui că cei care au plecat în străinătate au fost jigniți și disprețuiți de numeroși politicieni.

În ultimul an au emigrat aproape 203 mii de compatrioți. Nicio altă țară nu se apropie de acest record. Dimpotrivă. Polonia, care are cea mai numeroasă comunitate în diaspora după România, cunoaște fenomenul invers. Polonezii se întorc acasă. Peste 50 de mii dintre ei au făcut acest lucru numai anul trecut.

6 Decembrie 2019

