Samsung S20 și tot ce să știi despre el: specificații, preț, versiuni și noutăți

Samsung Galaxy S20, în trei versiuni, va fi prezentat pe 11 februarie. Odată cu el va fi introdus și-un nou telefon pliabil: Galaxy Z Flip. Am adunat aici ce-ar fi de știut despre S20, cât va costa, aproximativ, în România, dar și când ar fi livrat clienților.



Samsung Galaxy S20 ar trebui să marcheze câteva premiere pentru companie. Fiecare dintre versiuni va avea camere foto mai bune, baterii mai mari, ecrane mai mari și modem 5G care chiar să ajungă să fie folosit. Și Galaxy S10 a existat într-o versiune 5G, dar rețeaua încă nu era acolo unde era telefonul.



O noutate pe care, ca utilizator, chiar o vei experimenta e ecranul cu rată de refresh 120 Hz. Samsung a întârziat cu ecranul de 90 Hz, dar acum face cel mai mare salt. Altfel, ca software, vorbim de un Android 10 cu interfața One UI 2.0. Ca preț, ei bine, nimic mai ieftin față de 2019.

Samsung Galaxy S20 ar fi modelul cu ecran de 6,2 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 12 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Cel puțin în versiunea de bază, că-i posibil să mai existe una cu 256 GB stocare. Bateria ar fi de 4.000 mAh. Sistemul de camere ar fi așa: 12 MP + 64 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide) și 10 MP pentru selfie.

Samsung S20 Plus ar fi un telefon cu ecran de 6,7 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 12 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Sistemul de camere ar fi așa: 12 MP + 64 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide), senzor 3D ToF și 10 MP pentru selfie. Baterie de 4.500 mAh.

Samsung S20 Ultra e telefonul impresionant din serie. Ar avea un ecran de 6,9 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 12 GB memorie RAM (și-o versiune cu 16 GB, dar disponibilă doar în anumite țări), 256 GB spațiu de stocare și baterie de 5.000 mAh. Sistemul de camere ar fi așa: 108 MP + 48 MP (telefoto cu Space Zoom până la 10x optic și 100x hibrid), 12 MP (ultrawide), senzor 3D ToF și 10 MP de selfie.

La ce preț te poți aștepta pentru fiecare dintre versiuni

Informațiile pe care le avem despre prețul Samsung S20 vin de la diverse magazine și operatori care, cumva, n-au reușit să le țină secrete. Ocazie cu care am aflat că nu va exista un model care să actualizeze Samsung Galaxy S10e. Astfel, prețul de sub 700 sau 800 de euro dispare.

În urmă cu un an, în România, Galaxy S10e a fost un telefon foarte bun la 3.500 lei. În aproape un an a scăzut cu aproape 1.500 lei. Parcursul S20 se prea poate să nu fie același și să trebuiască să plătești mai mult.

Când vine vorba de prețul pentru Samsung S20, România nu va fi o excepție pe harta Samsung. Astfel, nu te poți aștepta la prețuri mai mici decât în alte țări europene. Pe baza cifrelor neoficiale ajunse online, am calculat cât ar costa la noi fiecare telefon.

Galaxy S20: 4.300 lei

Galaxy S20 Plus: 4.800 lei

Galaxy S20 Ultra: 6.500 lei

Prețurile de mai sus se pot schimba, dacă alegi o variantă mai performantă. Deocamdată, se știe că S20 Plus și S20 Ultra vor fi oferite cu o pereche de Galaxy Buds Plus la precomandă. Precomenzile ar fi livrate din 6 martie.

Care are și care n-are 5G?

Situația mai incertă cu Samsung S20 e pe 5G. Ce se știe la acest moment e că toate trei ar beneficia de modem 5G. Dar nu în toate țările. Asta din cauză că, în afară de Statele Unite ale Americii, China și eventual Coreea de Sud, Samsung va folosi propriile procesoare: Exynos 990. Astfel, vor fi versiuni S20 Plus și S20 Ultra atât cu 4G, cât și cu 5G.

În SUA, toate trei versiunile ar avea 5G de la Qualcomm cu procesorul Snapdragon 865. Și ar fi compatibile cu toți operatorii. Situația aceasta va fi clarificată însă pe 11 februarie.

În ceea ce privește alegerea unui model 5G, în afara SUA, înseamnă o creștere a prețului telefonului cu circa 100 de euro. Și, deocamdată, alegerea unuia 5G e mai mult un moft. Mai ales în România, care încă nu a setat o perioadă pentru licitația 5G.

De ce Samsung S20 pare atât de diferit de seriile de până acum?

Cu tot ce-a lansat Samsung în ultimii trei-patru ani, Samsung Galaxy S20 e seria care anunță prima mare schimbare. Nu mai sunt unele telefoane curbate și altele cu ecran plat – cu aceleași specificații. Nu mai sunt unele mai slab dotate din punct de vedere hardware și altele semnificativ mai bune. Practic, seria Samsung S20 e aproape la fel, mai puțin când vine vorba de camera foto de 108 megapixeli, un experiment pentru modelul Ultra.

Și poate alegerea unei astfel de strategii trebuia să fie evidentă încă de la începutul anului. Atunci, Samsung a anunțat S10 Lite și Note 10 Lite. A intrat, astfel, în rând cu alți producători și-a lansat telefoane Lite pentru modelele premium.

De data asta, cu Samsung S20, compania se duce cât de sus poate ca să aibă o serie doar cu telefoane premium. S20 va concura cu iPhone 11, S20 Plus cu iPhone 11 Pro, 11 Pro Max și ce alte telefoane au producătorii care folosesc Android, iar Samsung S20 Ultra e acel experiment – prin dimensiuni, hardware și preț – ca răspuns la alte experimente pe care le-ar face concurența.

Pe 11 februarie va fi mai clar care e pentru cine și la ce preț.