Sanna Mirella Marin va fi noul premier al Finlandei, la numai 34 de ani

Femeile, la putere în Finlanda. Toate cele cinci partide ale coaliției sunt conduse de doamne



Cine este Sanna Mirella Marin

Social-democraţii din Finlanda, care conduc o coaliţie guvernamentală formată din cinci partide, au ales-o duminică pe Sanna Mirella Marin, actualul ministru al transporturilor, să devină premier, săptămâna viitoare. În vârstă de numai 34 de ani, ea va fi cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării, preluând această funcţie după demisia lui Antti Rinne, relatează Agerpres.



Momentul ales pentru schimbarea conducerii guvernului este neobişnuit pentru Finlanda, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene până la sfârşitul anului, jucând un rol central în eforturile de a stabili viitorul buget al blocului comunitar, notează Reuters.



Premierul în exercițiu, Antti Rinne, a demisionat la începutul acestei săptămâni după ce Partidul de Centru, membru al coaliţiei guvernamentale de la Helsinki, a spus că îşi retrage sprijinul pentru el din cauza felului în care a gestionat o grevă a poştaşilor.

Avem multe de făcut pentru a restabili încrederea”, a declarat Sanna Mirella Marin, după ce a obţinut - la limită - votul în rândul membrilor din conducerea partidului său social-democrat. Pe locul al doilea al acestui scrutin intern s-a plasat Antti Lindman, şeful grupului parlamentar al partidului (SDP).

„Avem un program de guvernare comun, care ţine coaliţia împreună”, a mai spus Sanna Marin.

Femeile, la putere în Finlanda. Toate cele cinci partide ale coaliției sunt conduse de doamne

Coaliţia, care a ajuns la guvernare în urmă cu doar şase luni, a convenit să continue programul de guvernare, după ce Rinne a anunţat că demisionează la cererea Partidului de Centru.

Interesant este că Partidul Social Democrat face parte dintr-o coaliţie cu partide care sunt conduse, toate, de femei: Partidul de Centru este condus de Katri Kulmani (32 de ani), Liga Verde este formaţiunea ministrului de Interne Maria Ohisalo (34 de ani), Alianţa de Stânga, partid condus de Li Andersson (32 de ani) şi Partidul Suedez al Poporului, condus de Anna Maria Henriksson (55 de ani).

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8