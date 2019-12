Satul în care copiii au fost înlocuiți de păpuși. De ce nu mai există familii tinere în regiune/ FOTO

Japonia traversează o criză demografică fără precedent, aflându-se printre statele cu cea mai mică rată a natalității, fapt ce duce la o prognoză sumbră: în 2030, aproximativ o treime din casele ţării vor fi nelocuite. Populaţia la nivelul întregii ţării va ajunge de la 127 de milioane, în 2018, la 88 de milioane în 2065. Iar în 2040, aproximativ 900 de oraşe şi sate de pe întreg teritoriul ţării nu vor mai exista din cauza depopulării, scrie The New York Times.



Situația este mai gravă în zonele rurale. Pe insula Shikoku există un sat unde nu s-au mai născut copii din 2001. Astăzi, locul copiilor a fost luat de câteva de păpuși în mărime naturală create de o femeie de 70 de ani.



Ayano, cea mai mare din patru frați, s-a mutat din Nagoro la 12 ani, când tatăl ei s-a angajat la o companie alimentară din Osaka, cel de-al treilea oraș al Japoniei, ca mărime. Aici s-a întâlnit și s-a căsătorit cu soțul ei și a crescut doi copii.

„Mi-aș dori să fie din nou copii în Nagoro, atmosfera s-ar înviora”, mărturisește cea care a dat viață păpușilor, care acum au luat locul copiilor la școală și în spațiile de joacă. „Aici nu există oportunități pentru tineri”, adaugă Ayano, care-și amintește cu nostalgie de perioada în care satul avea o clinică medicală și un restaurant.

Acum, satul Nagoro nu mai are nici măcar un magazin. „Nu-și pot câștiga existența aici”. Pentru a ajunge la un supermarket, localnicii trebuie să conducă o oră jumate până în cea mai apropiată localitate.

Cum a apărut ideea păpușilor

În tinerețe, pe câmpul din fața casei lor a plantat câteva semințe de ridiche și mazăre. Păsările le-au dezgropat, așa că Ayano a făcut o sperietoare, după chipul tatălui ei. „Părea un om adevărat”, a spus doamna Ayano. „De aceea a avut atât de mult succes”.

Ea a adăugat patru păpuși, în formă de femei, care pe marginea câmpului și a drumurilor din sat. Păpușile păreau atât de reale âncât câțiva turiști chiar s-au oprit să le ceară indicații, crezând că sunt persoane adevărate.

Întâmplarea haioasă i-a dat femeii ideea de a compensa absența localnicilor și a copiilor din sat cu aceste creații. Ocazional, femeia le arată și turiștilor, în micul ei studio, cum dă viață acestor păpuși.

Cele 350 de păpuși confecționate de Ayano și de prietenele sale depășește chiar și numărul localnicilor. Peste tot prin sat, femeia a așezat creațiile sale astfel încât să imite viața celor care odată au populat satul. O femeie făcând curățenie în cimitir, o alta odihnindu-se într-un scaun cu rotile, muncitori fumând sau un tată trăgând un cărucior cu copii – acestea sunt unele dintre ipostazele în care Ayano a folosit păpușile create din lemn și sârmă și umplute cu ziare vechi.

Chiar și în școala închisă în 2012, când copiii au absolvit clasa a VI-a, apar acum păpuși în bănci, imitându-i pe elevi.

„Nu cred că e bizar”, a declarat Fanny Raynaud, o asistentă medicală, în vârstă de 38 de ani, din Franța. Femeia a vrut să viziteze satul în timp ce traversa Japonia pe motocicletă alături de soțul său. „Cred că este o modalitate drăguță de a readuce la viață această comunitate”. Un alt vizitator a lăsat un mesaj sumbru pe tabla dintr-o sală de clasă: „Unde sunt cei încă în viață?”

„Cred că multe persoane ar fi nefericite să locuiască aici”, a declarat cel mai tânăr localnic din Nagoro, un bărbat de 38 de ani.

Încercarea autorităților locale de a repopula zonele rurale

„Dacă vom continua pe acest drum, zonele rurale se vor depopulariza, iar tot mai mulți se vor muta în orașe”, a declarat Hiroya Masuda, profesor la Universitatea din Tokyo. „În cele din urmă, multe comunități vor dispărea”.

Nagoro este unul dintre cătunele consolidate într-o zonă municipală unde peste 40 la sută dintre locuitori au 65 de ani sau mai mult. Chiar și cu subvenții pentru îngrijirea copilului, facturi medicale reduse și sprijin financiar pentru cumpărarea unei locuințe, zona are puțin noroc să atragă noi rezidenți sau să atragă adulții care s-au născut în regiune.

Administrația locală a reunit mai multe școli și a cheltuit peste 8 milioane de dolari pentru un nou spațiu rezidențial. Doar 38 de elevi sunt înscriși în întreaga școală. Cei mai mulți copii merg în orașele mai mari, la studii, și părăsesc regiunea atunci când merg la facultate sau la muncă.

„Vrem ca ei să aleagă viața pe care și-o doresc”, a declarat Hiromi Mukai, directorul Școlii elementare și gimnaziale Higashi-Iya. „Este inevitabil.”

https://www.digi24.ro/