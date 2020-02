Schema prin care ruși și ucraineni devin cetățeni români fără să-i verifice nimeni

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 10-16 FEBRUARIE 2020. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de...

Steaua București și-a asigurat titlul de campioana a României, pentru al doilea an consecutiv, cu trei etape înainte de final, după meciul cu U. Cluj, câștigat cu 1-0. Performanța reușită de Steaua îi aduce automat comparația cu echipa din 2004-2006 a...

Samsung Galaxy S20, în trei versiuni, va fi prezentat pe 11 februarie. Odată cu el va fi introdus și-un nou telefon pliabil: Galaxy Z Flip. Am adunat aici ce-ar fi de știut despre S20, cât va costa, aproximativ, în România, dar și când ar fi livrat...

„Eu nu am atribuții în soluționarea dosarelor. Tot ce ține de asta este în atribuțiile comisiei, ai cărei membri sunt numiți de ministrul Justiției”, a adăugat el. Referitor la dosarul penal aflat la Parchetul General, Tinu a spus că nu a fost chemat la audieri.

ANDREI TINU, PREȘEDINTELE ANC. FOTOGRAFIE VIA ANDREI TINU

„Această situație cu privire la suspiciunea actelor false din dosarele de cetățenie a dus la tergiversarea soluționării dosarelor și chiar la blocarea activității Comisiei pentru cetățenie, ANC fiind obligată de către instanțele de judecată la soluționarea în termen legal a dosarelor și la plata cheltuielilor de judecată, care nu sunt de neglijat”, a adăugat Tache în punctul de vedere transmis inspectorilor. În plus, ea i-a acuzat pe subalterni că întârziau dosarele intenționat, „lăsând timpul să rezolve dosarele prin nemunca lor”.

În ciuda dosarului, Tache pare să fi avut o activitate neîntreruptă la ANC, potrivit declarațiilor de avere depuse în fiecare an, din 2010 până în prezent.

Funcția de președinte al Comisiei pentru cetățenie, deținută de Emilia Gina Tache, este considerată sensibilă la posibile imixtiuni ale actorilor interesați și, prin urmare, nu are atribuții în acordarea de audiențe. Cu toate astea, Tache, „este chemată de multe ori în cadrul audiențelor acordate de conducerea ANC avocaților și solicitanților de cetățenie”, se evidențiază în raport.

În special numărul persoanelor cu domiciliul în Rusia, care vor să devină cetățeni români, și implicit ai Uniunii Europene, a atras atenția inspectorilor. Asta pentru că, an de an, numărul lor crește considerabil: dacă în 2015 au depus cerere 950 de ruși, trei ani mai târziu numărul lor crescuse la 3 500, în timp ce în primele luni ale lui 2019, 3 150 de ruși își exprimaseră deja dorința să devină români.

Președinta comisiei avizează pozitiv chiar și dosarele cu mari semne de întrebare, cum a fost cazul unei cereri depuse printr-un intermediar, Gheorghi Volcov, despre care The Times scrisese în 2016 că face parte dintr-o rețea de falsificare a actelor de stare civilă. De menționat că acest dosar a fost soluționat în urma unor memorii depuse la Andrei Tinu și la Sorin Marius Bozgan. Nu în ultimul rând, „membrii Comisiei au declarat că astfel de memorii în care era indicată ca adresă de corespondență adresa numitului Volcov Gheorghi au fost transmise și în cursul anului 2018”.

În repetate rânduri, dosare în care unii membri din comisie ceruseră petentului acte în plus prin care să dovedească rădăcini românești au fost repartizate de președintă altor membri, apropiați de ea, care ulterior au dat aviz pozitiv fără să mai ceară documente suplimentare.

Toate cererile de cetățenie, indiferent dacă au fost programate online sau nu, trebuie să treacă de Comisia pentru cetățenie. Forul are 16 membri și un președinte, care au calitatea de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

FOSTA PREȘEDINTĂ A COMISIEI PENTRU CETĂȚENIE DIN CADRUL ANC, EMILIA GINA TACHE. FOTOGRAFIE VIA PAGINA SA DE FACEBOOK

VICEPREȘEDINTELE ANC SORIN BOZGAN. FOTOGRAFIE VIA CONTUL DE FACEBOOK AL LUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE O altă practică prin care unele cereri iau fața altora este cea a memoriilor depuse de avocați la conducerea instituției.

„Sesizarea la care faceți referire a fost înregistrată pe rolul Secției de urmărire penală și criminalistică, în cauză fiind începută urmărirea penală in rem (cu privire la faptă) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de sustragere sau distrugere de înscrisuri, de luare de mită și de dare de mită.”

