Scrisoarea care a dus la încheierea mariajului dintre Prințesa Diana și Prințul Charles

Prințesa Diana a primit o scrisoare care a dus la încheierea căsniciei sale cu Prințul Charles. Iar autoarea acelei scrisori a fost chiar Regina Elisabeta a II-a. Cu câteva săptămâni înainte ca Lady Diana să ofere un interviu în care a vorbit despre căsnicia ei eșuată cu Charles, un mesager regal a apărut la ușa ei. Acesta aducea o scrisoare din partea Reginei, cu însemnul Casei de Windsor. În interviul cu Martin Bashir difuzat în noiembrie 1995, Diana dezvăluia că în mariajul ei cu Charles întotdeauna au existat „trei persoane”, făcând referire la Camilla Parker. Tot atunci, Diana a spus că monarhia are nevoie disperată de modernizare, acest lucru cauzând o mare rușine Familiei Regale. Iar tonul scrisorii suveranei britanice în scrisoarea trimisă Prințesei de Wales era legat de interviul care a adus monarhia în mijlocul unei crize, întrucât publicul i-a ținut partea Dianei. „M-am consulat cu Arhiepiscopul de Canterbury și cu primul ministru și, desigur, cu Charles, și am decis că cel mai bine pentru voi este să divorțați”, afirmase regina Elisabeta în scrisoare.

Actualitate 23 Februarie 2020, ora: 08:27

