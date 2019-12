Sindromul bradului, o afecțiune mai puțin cunoscută care se manifestă de Crăciun

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Odată cu apropierea sărbătorilor, în multe case își fac apariția brazii, o bucurie atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. În anumite cazuri, prezența bradului în casă se poate transforma într-un adevărat coșmar. Ar trebui să aducă bucurie în case, la sfârșit de an, dar pentru unii, proximitatea sa nu e deloc o fericire. Bradul de Crăciun vă poate face necazuri, pentru că este alergen. Sau, mai bine spus, mucegaiurile pe care le poartă pot declanșa o adevărată „febră a fânului” în plină lună decembrie. Rinită, tuse, senzație de sufocare, nas înfundat, ochi iritați, lacrimi sau chiar astenie, dureri toracice, tulburări de somn, toate aceste simptome pot fi cauzate de pomul de Crăciun. Evident, dacă aveți în casă un brad natural . Cauza este prezența polenului în scoarța copacului, dar și a unor mucegaiuri care se găsesc adesea pe ace și pe trunchi.

