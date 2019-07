Singurul ceai care distruge celulele canceroase în 48 de ore. Iată cum se prepară

Cercetarile efectuate la Universitatea din Windsor, Canada, au scos la lumina efectele benefice ale acestei plante, dand astfel o sansa in plus pacientilor cu cancer.Papadia dezintegreaza celulele canceroase in 48 de ore, fara a afecta si celulele sanatoase. Tratamentul continuu cu radacina de papadie poate distruge o buna parte din celulele canceroase, scrie bzi.ro.

Reteta de ceai din flori de papadie: Ingrediente

8 flori de papadie

350 ml de apa clocotita

zahar brun dupa gust

Toarna apa clocotita peste flori si lasa florile la infuzat timp de 5 minute. Apoi poti adauga zahar brun. Reteta de ceai din radacina de papadie: Ingrediente 1 lingura de radacina de papadie prajita ½ lingura de ghimbir proaspat tocat 350 ml de apa miere sau zahar brun dupa gust Se amesteca toate ingredientele intr-un vas, cu exceptia mierii, si se aduce apa la punctul de fierbere. Se fierbe apa timp de 5 -10 minute, apoi se strecoara amestecul, se adauga miere dupa ce s-a racit si se serveste rece. In primul rand, trebuie sa scoti cu grija din pamant radacinile de papadie. Odata extrase, spala-le bine pentru a indeparta urmele de pamant si de murdarie. Taie apoi radacinile in bucati cam de marimea degetului mare si pune-le in apa rece, mestecand din cand in cand. Acest lucru ajuta la indepartarea urmelor de murdarie ramase. Taie din nou radacinile, de data aceasta ceva mai marunt. Acum sunt gata de prajire. Pune-le intr-o folie pentru prajituri si baga-le la cuptor. Seteaza cuptorul la o temperatura de 180 de grade si lasa-le timp de 90 de minute. https://www.realitatea.net