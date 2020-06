SUA și Rusia negociază prelungirea Tratatului privind reducerea armelor nucleare strategice. Ce condiție pune America

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Vara este sezonul în care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabilă. Pe lângă faptul că ele pot fi integrate cu succes într-un mulțime de rețete, reprezintă o modalitate de a scăpa de kilogramele în plus și de a ne detoxifia...

Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)1, în trimestrul I 2020 forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 840,5 mii persoane2, fiind în descreștere cu 6,5% față de trimestrul I 2019 (898,6...

Denis Roșca, doctorand în economie cu specializare în industrializare, care s-a alăturat inițiativei de fondare a formațiunii „Partidul Acasă Construim Europa” (PACE) condusă de Gheorghe Cavcaliuc, are propria viziune privind dezvoltarea economiei R. Moldova.

Preşedintele american Donald Trump face presiuni pentru ca Beijingul să participe la un viitor acord care ar urma să fie încheiat pentru a înlocui tratatul bilateral ruso-american New START, încheiat în 2010 şi care urmează să expire la 5 februarie 2021. Noul START limitează numărul armelor strategice, la un maximum de 1.550 de focoase nucleare şi 700 de sisteme balistice - fie ele terestre, maritime sau aeriene - pentru fiecare din cele două mari puteri.

„Toţi factorii (...) trebuie luaţi în calcul: noile tehnologii, crearea unui sistem global de apărare antirachetă al SUA, perspectivele lansării de arme de atac în spaţiu, apariţia sistemelor hipersonice de înaltă precizie şi cu rază lungă de acţiune ale SUA, plus alte chestiuni. Din păcate, ieri (luni - n.r.) nu am simţit că americanii sunt gata să accepte logica noastră, în favoarea unei prelungiri fără condiţii preliminare”, a declarat Riabkov agenţiei de ştiri RIA Novosti, citată de EFE.

Rusia s-a declarat deschisă ideii de a prelungi cu încă cinci ani acordul New START şi a punerii pe masă inclusiv a chestiunii armelor nestrategice, însă insistă ca negocierile să se desfăşoare fără „condiţii preliminare”, scrie EFE, care adaugă totodată că Moscova doreşte ca şi preocupările sale să fie luate în calcul, cum ar fi sistemul de apărare antirachetă al SUA sau testele cu rachete de atac cu rază medie de acţiune.

În acelaşi timp, Riabkov a apreciat că ţara sa nu vede nicio apropiere cu SUA în privinţa posibilităţii de a prelungi dincolo de 5 februarie 2021 Noul START. „În ceea ce priveşte chestiunea prelungirii, nu am văzut nicio schimbare în atitudinea americană. Ei continuă să reflecteze. Noi le-am explicat logica noastră şi vom continua să o facem”, a declarat Riabkov, potrivit agenţiei de presă ruse TASS, preluată de EFE.

În plus, Rusia a calificat marţi drept „nerealistă” insistenţa SUA de a include China în negocierile privind dezarmarea. „SUA nu s-au distanţat de poziţia lor de a include China. În ceea ce ne priveşte, am explicat în detaliu de ce considerăm nerealist să ne bazăm pe participarea Chinei. Şi nu vom recurge la influenţa noastră asupra Chinei, aşa cum doresc americanii”, a declarat Riabkov, citat de RIA Novosti, preluată de AFP.

„Obiectivul Chinei este de a ajunge în următorii ani la o mie de focoase nucleare”, în comparaţie cu 300 câte are în prezent, a afirmat emisarul american. China susţine că numărul armelor sale atomice este net inferior celor ale Rusiei şi SUA - care controlează în prezent 90% din întregul arsenal nuclear al lumii -, motiv pentru care Beijingul nu simte că ar trebui să participe la vreo negociere multilaterală de control asupra armelor.

Totodată, Billingslea a insistat în repetate rânduri asupra includerii Chinei la aceste negocieri, „care ar trebui să fie trilaterale”, în contextul creşterii semnificative a arsenalului nuclear al gigantului asiatic, comentează EFE. „În opinia noastră, un acord tripartit de control al armelor nucleare are cele mai bune şanse de a evita o cursă tripartită a înarmării nucleare, extrem de destabilizatoare”, a declarat marţi Billingslea, după negocierile de luni, care au durat 10 ore, cu ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

