Sute de tone de deșeuri reciclate și educarea clienților. Cum trei companii din Moldova implementează economia circulară

Cantitatea de deșeuri electronice generate în lume crește în mod vertiginos de la an la an. Potrivit datelor oficiale, în prezent, acesta este unul dintre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă creștere. Problema ia amploare și în Republica Moldova, unde, potrivit unor studii, sunt generate anual 10 000 de tone de diferite tipuri de deșeuri. O parte dintre acestea ajunge la groapa de gunoi provocând eliminarea în aer, apă și sol a unor substanțe chimice periculoase. E-deșeurile, dar și alte tipuri de deșeuri nu pot fi prelucrate în Moldova din cauza lipsei unei întreprinderi care ar avea capacitatea să le prelucreze. De aceea, în Moldova sunt doar câteva companii care au mers de sine stătător în această aventură ecologică și luptă cu deșeurile cu forțele proprii.



În acest articol, veți face cunoștință cu experiența a patru companii din Moldova care implementează economia circulară cu succes. Dar, de la început, haideți să vă explicăm pe scurt ce înseamnă economia circulară.

Economia circulară constituie un model de producție și consum care presupune reutilizarea, repararea, reciclarea și renovarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil pentru a le extinde ciclul de viață. Aceste acțiuni îndreptate spre protejarea mediului înconjurător contribuie pozitiv și la creșterea economică durabilă prin ocuparea forței de muncă, dar și prin promovarea industrializării și promovării inovării.

Importanța adoptării unui astfel de model de economie circulară în orice domeniu este vitală, deoarece putem contribui la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2.

Acum, vă vom explica în practică cum are loc acest proces prin prisma a trei companii din Moldova care ne-au povestit tot ce se întâmplă în bucătăria lor internă din acest sector.



METRO

locals.md

METRO a implementat o parte dintre aceste procese începând din anul 2004, odată cu deschiderea companiei în Moldova. Este vorba de reciclarea hârtiei. Ulterior, s-au adăugat și alte materiale precum ambalajul din plastic, metale etc. În peste 17 ani de activitate, compania a reușit să prevină „infectarea” mediului înconjurător prin reciclarea a unor cantități mari de hârtie (300 de tone), plastic (15 tone), lemn, metal, sticlă, baterii și acumulatoare, ulei alimentar utilizat și altele (în total 35 de tone). Compania reciclează anual peste 350 de tone de diverse deșeuri.

„În spatele magazinelor noastre sunt amplasate boxe pentru colectarea separată a hârtiei și a ambalajului din plastic. Angajații din magazine colectează ambalajul de hârtie și de plastic și îl depozitează separat în aceste boxe. De asemenea, la intrarea în magazine, sunt amplasate boxe pentru colectarea utilajelor electrocasnice mici și a bateriilor care ulterior sunt preluate pentru prelucrare. Procese similare sunt stabilite și pentru alte produse lichide precum uleiul alimentar. Avem contracte încheiate cu diferite companii specializate în colectare și reciclare, care, la rândul lor, preiau procesul ulterior de reciclare.”

medium.com

METRO implementează și alte politici prietenoase mediului, care au scopul de a reduce costurile logistice (combustibil) și totodată de a pune la dispoziția cumpărătorilor produse de calitate. „Compania noastră susține strategia globală de sustenabilitate, de aceea ne străduim în mod prioritar să achiziționăm produsele locale pentru a reduce din utilizarea transportului logistic, punem accent pe producerea mărcilor proprii la nivel local, pe achiziția produselor locale și internaționale din surse sigure și verificate, prietenoase mediului.”

moldova.org

Compania lansează proiecte „verzi” pentru a oferi oamenilor posibilitatea să respire aer curat. „Avem proiecte pe care le susținem financiar, ca de exemplu plantarea copacilor sau instalarea în toate magazinele METRO a încărcătoarelor electrice pentru automobile.”

medium.com

În opinia reprezentanților METRO, implementarea unei astfel de strategii durabile contribuie la gestionarea mai eficientă a costurilor și a resurselor deja utilizate. „Altă dimensiune care ar fi cea mai importantă este cea educațională de schimbare a atitudinii, pentru că odată ce sunt stabilite aceste procese, angajații și clienții noștri pot prelua deprinderile și le vor implementa în activitățile casnice. Cu astfel de atitudini sănătoase și responsabile putem atinge un nivel înalt de respectare a obiceiurilor la nivel de comunitate și putem crea un impact la nivel de țară și lume.”

Philip Morris International

În timp ce oferă fumătorilor adulți o alternativă fără fum, Philip Morris International urmărește să reducă amprenta ecologică a produselor sale. Una dintre strategiile implementate în acest sens este integrarea conceptului de design ecologic și a principiului circularității. Astfel, dispozitivele electronice de încălzire a tutunului pot fi colectate, reciclate și reintroduse în circuitul economic fără a provoca daune mediului înconjurător.

În lume există milioane de utilizatori IQOS, fiecare dintre aceștia deținând unul sau mai multe dispozitive electronice de încălzire a tutunului. Ținând cont că numărul utilizatorilor crește, Philip Morris International și-a pus drept scop să joace un rol important în economia circulară. Ambiția companiei este ca fiecare dispozitiv să poată fi returnat după utilizare și reciclat la cel mai înalt standard industrial.

Printre primii pași în acest sens a fost o inițiativă cunoscută sub denumirea CIRCLE (Central Inspection and Recycling for a Closed Loop Economy), care reprezintă o investiție substanțială a PMI în colectarea și reciclarea dispozitivelor uzate. În cadrul programului CIRCLE, utilizatorii IQOS au posibilitatea să returneze dispozitivele uzate care ulterior sunt transportate către centrele de reciclare ale companiei. Hub-urile au fost deschise în 2018 în Europa și Asia.

În 2020, compania a reușit să recicleze 191 de tone de dispozitive în aceste centre, înregistrând o creștere în comparație cu cele 153 de tone reciclate în 2019, se arată în raportul integrat al Philip Morris International.

De ce este nevoie de reciclarea dispozitivului IQOS?

Haideți să analizăm din ce este compus acest gadget. IQOS este format dintr-un dispozitiv suport și un încărcător portabil. Dispozitivul suport conține o lamelă care este alimentată prin intermediul unei baterii controlate de o placă de circuit imprimat. Toate elementele sunt integrate într-o carcasă de plastic. Încărcătorul portabil conține o baterie și o placă de circuit, integrate, de asemenea, într-o carcasă de plastic.

Să ne oprim un pic la bateriile litiu-ion care sunt folosite astăzi pe scară largă și care se regăsesc practic în toate gadgeturile moderne precum laptopuri, telefoane mobile, aparate de fotografiat. Deși sunt mai puțin nocive în comparație cu alte acumulatoare, bateriile litiu-ion conțin substanțe chimice toxice care sunt periculoase pentru sol și apă.

Consecințele pentru mediu și sănătatea umană sunt foarte grave în momentul în care deșeurile electronice sunt aruncate la gunoi sau incinerate. Din acest motiv, IQOS și toate elementele din care este compus nu trebuie aruncate la întâmplare împreună cu deșeurile menajere.

În Moldova, în cazul în care dispozitivul se uzează, consumatorul are posibilitatea de a-l returna prin intermediul punctelor de vânzare și, astfel, să participe la programul Smart Change.

Orange Moldova





facebook.com/Orange.Moldova

În industria telecomunicațiilor, demontarea/recondiționarea/reutilizarea sau reciclarea echipamentelor sunt practici obișnuite. La Orange Moldova, economia circulară este modul de operare implicit, dictat de intenția de optimizare a proceselor și de reducere a consumului de resurse, prioritatea numărul unu fiind calitatea ireproșabilă a serviciilor și experiența unică oferită clienților.

Din 1998, începând cu Voxtel și cu tehnologia GSM, tehnicienii de la Orange monitorizează detaliat perioada de viață a echipamentelor de rețea și a elementelor de infrastructură pasivă. Se pune accent atât pe reutilizarea echipamentelor funcționale, cât și pe reciclarea celor scoase din uz, ele fiind transmise către o companie specializată în reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest principiu este menținut și pentru tehnologiile 3G și 4G. Echipamentele de emisie/recepție a semnalului rețelei mobile instalate pe structurile metalice, odată demontate, capătă o a doua viață, fiind reutilizate la necesitate pentru alte locații. La fel se întâmplă și cu microamplificatoarele de semnal a rețelei mobile instalate în spațiile clienților fără acoperire.

În 2019, însă, Grupul Orange lansează Engage2025: planul strategic al Grupului Orange şi o foaie de parcurs pentru următorii cinci ani, marcată de responsabilitatea socială față de incluziunea digitală și mediu. Din acest moment, angajamentul CSR #1 al Orange este să devină net zero carbon până în 2040, iar mecanismele declanşatoare a acestui parcurs ambițios sunt eficiența energetică și economia circulară. Astfel, tot ceea ce face astăzi Orange Moldova cu referință la protejarea mediului și la sustenabilitatea acestuia se reunește organic sub un program instituțional unic – Orange Green.

orange.md

„Odată cu cristalizarea programului Orange Green în 2019, ne-am propus să ne reducem amprenta de carbon emis în rezultatul activității noastre, contribuind astfel la obiectivul de bază al Grupului Orange – net zero carbon până în 2040.

La modul practic, urmăm o politică strictă de eficiență energetică în rețea și în perimetrul activităților terțiare, cum ar fi parcul auto, birouri, magazine. De exemplu, datorită tehnologiilor noi și a proiectelor Green ITN, implementate de colegii noștri din Departamentul Tehnic, în 2020, consumul de energie în rețeaua mobilă a scăzut cu 8 % față de anul 2015, în timp ce traficul de date mobile a crescut de patru ori”, declară reprezentanții Orange.

Orange.md

Magazinele Orange au devenit și mai prietenoase cu mediul. Acest lucru se datorează acțiunilor de:

# renunțare definitivă la imprimarea broșurilor cu prețuri și a ghidurilor de utilizare a diferitelor servicii;

# reducerea mărimii pachetului PrePay și a cartelei SIM în jumătate;

# implementarea facturii electronice;

# vânzarea accesoriilor eco-friendly;

# încurajarea clienților să acceseze serviciile și produsele prin intermediul aplicației My Orange;

# promovarea achizițiilor prin eshop.orange.md.

Astfel, clienții Orange rămân acasă în siguranță, evitând consumul de resurse pentru deplasare și bucurându-se de aceeași calitate de top a serviciilor și produselor.

Prelungirea ciclului de viață a dispozitivelor este prima acțiune vizibilă și de impact în care Orange implică și comunitatea. „Deși nu producem telefoane, ci doar ajutăm la comercializarea acestora prin intermediul magazinelor din toată țara, credem că este responsabilitatea noastră să contribuim la reducerea impactului lor asupra mediului. De aceea, încurajăm clienții să prelungească viața telefoanelor prin reparare, să transmită dispozitivele funcționale pentru reutilizare de către persoanele care nu își permit să procure unul și, în cele din urmă, să le aducă pe cele uzate definitiv în magazinele Orange, pentru reciclare.”

Astăzi, Orange colectează telefoane vechi în 38 de magazine directe și partenere. Telefoanele colectate sunt preluate periodic de către o companie specializată în reciclarea dispozitivelor electronice, fiecare element al telefonului fiind separat, iar materia primă – transmisă mai departe pentru fabricarea de la zero a altor dispozitive. Pentru Orange și partenerii săi din domeniul reciclării, această misiune este complicată de lipsa în Republica Moldova a unei fabrici de reciclare, exportul fiind unica soluție pentru a parcurge toate etapele unei economii circulare eficiente.

orange.md

Un alt domeniu în care se aplică principiul economiei circulare este reprezentat de serviciile Orange LOVE: în cazul rezilierilor, clienții sunt obligați să restituie echipamentele, acestea fiind supuse testării și refolosirii ulterioare.

Și, pentru că strategiile ambițioase necesită și oameni responsabili, Orange a creat o adevărată cultură internă a sustenabilității în vederea promovării stilului de viață ecologic. „Pe intern, avem o întreagă avangardă de adepți ai modului sustenabil de gândire și operare, iar rândurile lor cresc exponențial. Timp de doar un an, membrii echipei Orange Green au exclus din uz orice bunuri din plastic, înlocuindu-le cu alternative sustenabile: veselă, rechizite, recipiente; au eliminat urnele de la mesele de lucru, făcându-ne astfel să ne mișcam mai mult, să comunicăm mai mult și să colectăm separat deșeurile: hârtie, plastic, deșeuri menajere; au identificat o alternativă ecologică și pentru cărțile de vizită – acum nu mai producem clasicele cărți de vizită, ci folosim aplicații digitale dedicate; tot ei sunt cei care desfășoară în bază de voluntariat campanii interne de sensibilizare: e-cleaning day, promovarea transportului alternativ, a shpping-ului responsabil, evitarea consumarismului, promovarea turismului domestic, activități Do It Yourself etc.”

Kaufland Moldova





facebook.com/Kaufland.Moldova

Kaufland a pus accent pe comoditatea reciclării și pe diversificarea materialelor ce pot fi adunate de la oameni. Magazinele Kaufland Moldova au fost dotate de la deschidere cu aparatele de reciclare TOMRA. Acestea acceptă mai multe tipuri de materiale precum: ambalaje din hârtie și carton, folii, becuri, aparate electrice mici, baterii, PET-uri (cu volum de până la trei litri), sticlă și doze de aluminiu (cu volum de până la un litru), recipiente goale de produse de igienă sau de curățenie. Ele sunt amplasate în parcările tuturor magazinelor Kaufland din țară.

Kaufland Moldova a introdus, în premieră în magazine, un sistem nou de colectare a recipientelor goale de plastic, de la produsele de igienă sau de curățenie, care vor fi reciclate pentru a proteja mediul înconjurător. Proiectul „Broscuța” este o premieră pentru piața de retail din Republica Moldova, pentru că astfel de ambalaje sunt mai dificil de reciclat din cauza procesului minuțios de sortare. Pentru a încuraja comportamentul eco, clienții care aduc ambalaje goale pentru reciclare primesc cupoane de reducere de 50 % pentru achiziționarea de produse noi de îngrijire.

facebook.com/Kaufland.Moldova

Astfel, în spațiul special amenajat sub forma unei broscuțe țestoase la intrarea în magazine, clienții pot depune sticlele goale din plastic, de șampon, balsam, gel de duș, cremă de corp, de față sau de mâini, săpun lichid, dar și recipiente goale de produse de curățenie, precum detergenți de haine sau de vase, soluții de curățare a bucătăriei, a băii, a pardoselii sau a geamurilor.

Pe parcursul anilor de activitate, rețeaua de magazine Kaufland a reușit să devină una dintre liderele naționale la capitolul energie verde, reutilizarea unor produse, reducerea consumului de resurse naturale și altele.

Stație de alimentare cu energie electrică verde. În parcările tuturor magazinelor Kaufland, clienții beneficiază de opțiunea de a-și încărca mașina electrică în mod convenabil, cu energie electrică verde, în timp ce își fac cumpărăturile. Cu o capacitate de încărcare de 50 kW, un vehicul electric poate fi încărcat cu până la 80 % în 45 de minute.

facebook.com/Kaufland.Moldova

Instalații refrigerare-climatizare eco. Obiectivul ecologic pentru magazinele Kaufland este acela de a reduce semnificativ emisiile de CO2 și consumul de energie. În acest scop, în magazine este folosită o tehnologie eficientă din punct de vedere energetic: încălzirea are loc printr-o așa-numită instalație de refrigerare și climatizare. Astfel, are loc procesul de conservare a resurselor naturale, întrucât încălzirea se realizează aproape în totalitate cu căldura reziduală de la rafturile frigorifice în locul combustibililor cum ar fi petrolul, gazul și lemnul.

Folosirea lăzilor reutilizabile pentru fructe și legume. Pentru mai multă eficiență și durabilitate, în zona de fructe și legume din magazinele Kaufland se folosesc lăzi reutilizabile în locul cutiilor de unică folosință. Ruta ambalajului verde: de la producător, la centrul de distribuție și până la plasarea în magazin, produsele proaspete rămân în lăzi. După vânzarea acestora, lăzile goale sunt curățate și returnate producătorilor, unde sunt reumplute.

facebook.com/Kaufland.Moldova



Uniforme noi în spirit ecologic și textile sustenabile. Peste 130 000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional beneficiază acum de îmbrăcăminte de lucru fabricată din bumbac organic, certificat Fairtrade. Noul echipament al angajaților din magazinele Kaufland este certificat conform celor mai ridicate standarde la nivel internațional – Global Organic Textile Standard (GOTS) și standardul Fairtrade privind bumbacul. Pentru producția colecției, s-a folosit bumbac 100 % organic, cultivat folosind metode și materiale cu impact scăzut asupra mediului înconjurător.

Punga de cumpărături din hârtie certificată FSC®. Materia primă folosită pentru realizarea pungilor din hârtie provine din unități care exploatează responsabil domeniile forestiere.

Exploatarea responsabilă a pădurilor. În scopul protejării naturii, pentru producția produselor proprii Kaufland sunt selectate materii prime (cum ar fi cutiile de carton ale băuturilor și alte ambalaje) ce poartă sigiliul FSC®, dovedind faptul că provin dintr-o exploatare responsabilă a pădurilor. Pentru a proteja resursele naturale, în procesul de fabricație al produselor de marcă proprie Kaufland, se folosesc materii prime ce poartă sigla FSC®, provenind din exploatarea responsabilă a pădurilor.

Implicarea în asigurarea bunăstării animalelor. Kaufland acordă o atenție sporită protecției animalelor. Dorește să îmbunătățească în mod activ bunăstarea animalelor din fermele de exploatare și să garanteze o producție mai responsabilă a produselor de origine animalieră. Îndeosebi, dorește să elimine condițiile crude de creștere a animalelor și să completeze sortimentul cu produse obținute în condiții rezonabile de creștere. Compania a aderat la programul Fur Free Retailer, renunțând, în acest fel, să comercializeze produse din blană naturală sau cu căptușeală din blană.

Reducerea risipei alimentare. Prin semnarea Retail Agreement on Waste, compania contribuie în mod activ la reducerea risipei alimentare. Donează către Banca de Alimente by Diaconia produse alimentare care nu mai pot fi vândute, dar încă pot fi consumate. Acestea sunt apoi distribuite către persoane și familii social-vulnerabile, organizații neguvernamentale, cantine și centre sociale.

Cum ați văzut mai sus, toate patru companii pun accentul nu doar pe colectarea deșeurilor în boxe anumite, dar și pe educarea clienților și a angajaților în vederea sporirii nivelului de conștientizare a necesității de a reutiliza (repara, renova, îmbunătăți) produsele care s-au defectat sau care nu mai arată frumos. În loc să cumperi alt produs, e recomandat să „storci” potențialul maxim din ceea ce ai acum la îndemână.

