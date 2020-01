Tânărul, împușcat de un carabinier, la Bălți, petrecut pe ultimul drum - VIDEO

Tânărul de 23 de ani, omorât la Bălți în Ajun de Sfântul Vasile a fost petrecut azi pe ultimul drum. Să-și ia rămas bun de la Simion Botnari au venit nu doar rudele și prietenii, dar și consătenii, care sunt solidari cu tragedia familiei Botnari din satul Elizaveta. Pentru că nu era căsătorit, tânărul a fost îmbrăcat în costum de mire, iar prietenii i-au fost vornicei.



El e flăcău. Asta e ca nunta lui, alta nu va mai avea.



Mama băiatului spune că Vitalie Tataru, cel care i-a împușcat mortal fiul, merită cea mai crudă pedeapsă. Ea speră că angajatul Inspectoratului General de Carabinieri nu va ieși basma curată.

Să se gândească la copilul meu, să vadă ei cum e să-l crești 23 de ani și la urmă să dispară. Trebuia să se gândească, pedepsit pe viață! a spus Galina Botnari, mama victimei.

Unchii victimei spun că făptașul merită detenție pe viață și că familia ucigașului trebuie să plece din sat.

Pedeapsă pe viață, pe viață. M-au sunat și eu am alergat la fața locului. El stătea cu pistolul asupra lui și nu-mi dădea voie să pun mâna să-l astup, poate să opresc sângele.

Familia Tataru nu trebuie să trăiască în satul acesta. Să se ducă câte zile sunt în an. Așa rușine, cine face așa ceva? Noi suntem mulți frați, am muncit cinstit să avem tot al nostru, nu am făcut nimic grav, nu am pedepsit pe nimeni.