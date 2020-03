Tocăniță de ciuperci și fasole verde

Ceapa verde are mai multe beneficii pentru sanatate, printre care enumeram: – imbunatatirea imunitatii – reglarea glicemiei – proprietati antiinflamatorii – previne cancerul (gratie quercetinei) – protejeaza impotriva ulcerului, luptand impotriva bacteriilor...

Pentru astazi v-am rezervat o delicioasa reteta de musaca cu carne de pui. Nu este greu de facut si poate fi oricand varianta ideala si rapida pentru o cina in familie. Pofta buna!

Mod de preparare Se taie ceapa marunt si se pune la calit in 2 linguri de ulei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)