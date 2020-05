Tot ce trebuie să știi despre 5G și cum a devenit principala sursă pentru conspirații în pandemie

Unii așteaptă 5G ca să se dea pe net la cea mai mare viteză. Alții, mai puțini, îl așteaptă ca să dea foc antenelor.



În februarie, înainte de prima confirmare a unui om infectat cu SARS-CoV-2, am zis că infodemia e cel puțin la fel de gravă ca boala COVID-19. Trei luni mai târziu, avem în jur, ca un roi, o groază de idei habarniste despre ce face tehnologia 5G, de unde a pornit COVID-19, ce vor Bill Gates sau industriile farma și big tech de la noi. O să mă opresc, deocamdată, doar la 5G. Asta e tehnologia următorilor zece ani, că vor sau nu unii dintre noi. Oferă o mulțime de beneficii, direct și incontestabile, iar testele derulate până acum arată că nu pune nicio problemă majoră asupra sănătății oamenilor, păsărilor sau plantelor. Sau, altfel spus, niciun test concret și dintr-o sursă de luat în serios n-a demonstrat că aduce apocalipsa asupra omului.

Ce e, de fapt, 5G și cum folosește România această tehnologie?

5G e doar numele ultrascurt pentru a cincea generație a tehnologiei de comunicații wireless prin protocolul GSM. Cele mai importante trei promisiuni pe care le aduce 5G sunt:

Viteze de aproape 20 de ori mai mari decât pe 4G (ca factor de comparație). Se referă strict la viteza de descărcare sau încărcare. Asta te ajută, să zicem, când vizionezi un film pe Netflix sau YouTube și redarea începe mai repede. Sau să descarci de pe internet un fișier de zeci de ori mai repede.

Capacitatea de-a conecta mult mai mult dispozitive la internet prin aceeași rețea.

Loading...

Capacitatea de-a transfera rapid cantități mari de date. Se referă la ceea ce în industrie se numește lățime de bandă. De exemplu: 4G e ca țeava pe care o ai la calorifer și prin ea trece o anumită cantitate de apă într-un minut. 5G e ca un tunel de metrou și, implicit, prin ea poate să treacă o cantitate mult mai mare de apă într-un minut decât în cazul precedent. Asta e lățimea de bandă, pe scurt.

CE VEZI ÎN GRAFICUL DE MAI SUS E SPECTRUL ELECTROMAGNETIC CU RADIAȚIILE CARE NE FAC RĂU ȘI CELE CARE NU. DACĂ TE UIȚI LA FRECVENȚĂ VEZI O SCARĂ DE MULTIPLICARE. 10 9 ÎNSEAMNĂ GIGAHERTZ, IAR 10 6 ÎNSEAMNĂ MEGAHERTZ



Dar ca să avem 5G, trebuie să avem o rețea nouă, antene noi, telefoane noi, pentru că sunt construite cu noile componente care să suporte un astfel de standard. Totodată, 5G vine în momentul în care online, pe rețele sociale, sunt mai mulți oameni ca niciodată și ei țin, cum ziceam la început, să-și împărtășească părerile sau să demonstreze că au devoalat planurile Ocultei.

La nivel internațional, în 1998 s-a stabilit că până la 300 GHz, rețelele telecom sunt sigure. Aceeași confirmare a fost actualizată în 2009. Deocamdată, suntem extrem de departe de asta. Poate odată cu 7G, dar probabil că infrastructura tehnică se va schimba considerabil. La noi, în octombrie 2019, Autoritatea Națională pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații a anunțat că spectrul de frecvențe radio la care vor avea acces operatorii din România pentru 5G va fi între 0,7 GHz și 3,8 GHz. Licitația pentru asta a tot fost amânată, iar ultimul termen e stabilit pentru ultimele trei luni din 2020. Asta înseamnă că, deocamdată, n-avem 5G în România. Ce oferă operatorii e bazat pe infrastructura 4G, tocmai de aceea e accesibil doar în anumite puncte.

Sunt o mulțime de alte detalii tehnice despre 5G, dar, pe scurt, cam asta e treaba cu noua tehnologie. Acum, să-ți explic de ce nu aduce apocalipsa călare pe undele antenelor.

5G NU e cauza COVID-19

Un mesaj care a circulat pe Facebook și WhatsApp arată că de fiecare dată când a fost introdusă o tehnologie radio nouă, au fost epidemii sau pandemii. La începutul anilor 2000 a fost introdus 3G și-a apărut SARS, în 2009 au venit 4G și gripa porcină, iar în 2020 - 5G și coronavirus.

E doar o coincidență. E ca și cum ai lua anul 2020 și ai încerca să aduni, să scazi și să înmulțești cifrele până îți dă 666 sau altă combinație. Dacă te străduiești destul, găsești corelații nesusținute de știință aproape peste tot.

Pentru niciunul dintre cazurile de mai sus nu există dovezi că ar fi vreo legătură între tehnologii și epidemii. SARS a fost un tip de coronavirus, provenit de la animale. Gripa porcină, ei bine, tulpina H1N1 s-a transmis la om de la animal și nu influențată de 4G. Iar acum, cum s-a demonstrat deja, virusul nici nu e creat în laborator, nici nu e influențat de 5G. Mai ales că 5G nu-i într-o mulțime de țări. Ai aici o hartă cu locurile în care 5G există și surpriza e că țări ca, să zicem, Republica Moldova n-au tehnologia, dar au virusul. Bulgaria, Croația, Serbia la fel. Turcia și Brazilia asemenea.

MESAJUL LUI COWAN DISTRIBUIT PE DIVERSE PAGINI DE FACEBOOK. SURSA: CROWDTANGLE

Credința asta a pornit de la un anumit doctor Thomas Cowan, care a publicat un video pe YouTube în martie, în care susținea că boala de acum e, de fapt, răspunsul corpului la 5G. Acesta s-a răspândit rapid pe Facebook și de-acolo, chiar dacă clipul original a dispărut de pe internet, a intrat în folclorul social media. Tot el a susținut că gripa spaniolă din 1918 a apărut în perioada în care au fost lansate serviciile comerciale de radio. Și-a mai spus că Wuhan a fost sursa problemei, că acolo a fost prima rețea 5G. Ceea ce nu-i cazul.

5G NU e un catalizator pentru virus (orice virus)

Virusul, sub orice formă ar fi el, e periculos. Nu-l vezi, nu știi cum să-l combați sută la sută eficient, iar boala pe care o cauzează te poate ucide. E, altfel spus, inamicul invizibil căruia, fix din lipsa asta de control asupra lui, oamenii îi caută un sens. Așa s-a ajuns la credința conform căreia 5G e un accelerator pentru SARS-CoV-2.

Treaba asta e conectată tot de Cowan și rezumatul e că 5G accelerează răspândirea virusului. Ceea ce poate fi ușor demontat prin țările afectate, dar care n-au rețeaua. Practic, acolo ar fi trebuit să nu existe niciun caz. De exemplu, Iran, care nici nu are flux de turiști cum are Italia.

O conspirație paralelă cu cele de până acum a pornit de la suprapunerea hărții 5G în SUA și focarele de COVID-19. Ce arăta, de fapt, harta erau zone metropolitane mari. New York, de exemplu, e un oraș de circa 8,4 milioane de locuitori, fără să fie luați în calcul turiștii sau navetiștii. Și, da, e un focar în pandemie.

5G NU ucide păsări sau plante

În urmă cu un an jumate a început să circule conspirația conform căreia radiațiile 5G omoară păsări și pot dăuna chiar și plantelor. Asta s-ar fi întâmplat în Haga, Olanda. Doar că nu s-a întâmplat. Credința asta a pornit de la Erin Elizabeth, care întreține un blog cu teorii conspiraționiste. A fost preluată mai departe de oameni, printre care și de John Kuhles, care a legat 5G de incendiile din California din 2018. Practic, fiecare a mai adăugat câte o bucată, dar fără vreo bază care să demonstreze asta.

Mesajul lui Erin a circulat în noiembrie 2018. Păsările au murit, într-adevăr, în octombrie, dar municipalitatea n-a stabilit dacă din cauze naturale, otrăvire sau un virus aviar. Doar că testul 5G, derulat oarecum aproape de parcul în care păsările au murit, a fost făcut în iunie 2018. Alt test n-a mai fost în zonă.

Aici apare o teorie paralelă legată de 5G: sunt mai multe antene. Și, da, vor fi mai multe antene, pentru că fiecare nouă generație de telecomunicații wireless folosește frecvențe mai mari. Problema e însă că semnalul e transmis pe distanțe mai scurte. Altfel spus, sunt folosite mai multe antene, cu putere mai mică, astfel încât rețeaua să susțină cererea mai mare. De-aia, când n-ai semnal 4G, poți muta pe 2G și poți da un mesaj sau suna pe cineva. 2G folosește frecvențe mai mici și, implicit, semnalul e transmis pe distanțe mai mari. Dacă ar fi să-ți faci griji de ceva, ar fi 2G. Dar poate nu mai e la modă să-ți faci griji despre asta.

5G NU e un pericol pentru sănătatea ta

Sunt două curente care alimentează credința că 5G îți afectează sănătatea. Unul dintre ele l-am văzut și la noi: oameni care cred că turnurile GSM sunt transformate în copaci ca să le ascundă. Da, asta se întâmplă deja cu cele 4G. Doar că nu are legătură cu „ascunsul”, ci cu integrarea lor în mediul urban, ca să nu aibă un caracter disruptiv asupra orașului.

Compania Larson Camouflage, de exemplu, a experimentat încă din 1992 cu camuflarea turnurilor de comunicații. Și sunt o mulțime de idei cu care se experimentează, de la transformarea antenei într-un cactus până la plantarea unor turnuri care arată ca un trunchi tuns de copac. Ai o selecție aici, ca să vezi cât de departe merge designul urban.

DUPĂ CUM POȚI IDENTIFICA ÎN POZĂ CÂTEVA ELEMENTE, OMUL MAI DEGRABĂ CURĂȚĂ ANTENA DECÂT S-O REGLEZE SAU INSTALEZE. SURSA: SNOPES.COM



Un al doilea pilon la care se raportează oamenii a pornit de la o imagine dată pe Snapchat cu un tip îmbrăcat în costum de protecție lângă o antenă camuflată ca un palmier. Nu e clar dacă era o antenă 5G. Dar problema aici e alta. Un astfel de costum nu apără pe nimeni de radiațiile radio. Acestea trec prin ziduri și textile.

Antenele GSM emit radiații non-ionizate, clasă în care intră lumina pe care o vezi, căldura, radarul, microundele și, evident, undele radio. Și acestea nu modifică celulele ADN cum o fac radiațiile ionizate. Dar și dacă în poză ar fi o antenă care emite radiații ionizate, acel costum ar fi inutil.

Însă de aproape trei decenii se dezbate dacă telefonul îți afectează sau nu sănătatea, că și el emite radiații. Teama oamenilor e de cancer, iar cancerul e un subiect cât se poate de serios și poate genera foarte rapid panică. Au fost nenumărate studii derulate și încă se cercetează, pentru că telefoane noi sunt dezvoltate anual. Dar cele moderne emit mult mai puține radiații decât cele de-acum 20 de ani, de exemplu.

Un studiu publicat de British Medical Journal în 2011, derulat pe circa 358 de mii de cetățeni din Danemarca de-a lungul a mai bine de zece ani, a demonstrat că nu e nicio asociere între celule canceroase la nivelul creierului și folosirea telefonului.

În fine, teoria asta a mai căpătat amploare în vara lui 2019, când Japonia ar fi interzis 5G din motive de sănătate publică. Doar că totul era fals în legătură cu mesajul inițial. Ministerul inovact nu există, ministrul nu există, iar Japonia investește circa 14 miliarde de dolari în dezvoltarea la nivel național a rețelei 5G. E o investiție un pic cam mare, ca să nu te gândești înainte la ea.

5G NU are legătură cu Bill Gates sau ciparea populației

Cumva, asta e teoria umbrelă pentru tot ce-am scris până acum. Are patru piloni importanți: Bill Gates, 5G, cipuri și COVID-19. S-o iau pe rând.

Tehnologia e, uneori, greu de înțeles (după cum e cazul și cu 5G), iar oamenii vor explicații simple. Bill Gates a co-fondat Microsoft, s-a retras din companie treptat în ultimii zece ani, iar acum e un filantrop full time. Doar că el a fost lipit de COVID-19, pentru că a fost cel mai vocal om care le-a cerut țărilor să se pregătească de pandemie. Ce știa el și nu știau alții?