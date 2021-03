Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Postului Pastelui, care este cel mai lung si mai aspru dintre toate, apare si intrebarea ce efecte are postul asupra sanatatii. Dar, mai mult, cat de util ar fi sa tii post in restul anului si cum te poate ajuta asta sa slabesti? De cativa ani, numeroase persoane din America folosesc tehnica asta.

Sfantul Ioan Scararul a vietuit intre anii 578-649. A intrat in cinul monahal la varsta de 16 ani. Sfantul Ioan Scararul l-a avut ca povatuitor pe Cuviosul Macarie, timp de 19 ani. Dupa moartea parintelui sau duhovnicesc, Sfantul Ioan Scararul s-a retras intr-o pestera, unde a dus o viata...

Boala Lyme – Prevenire Cele mai bune cai de prevenire a bolii Lyme este sa te protejezi de muscatura de capusa. Aceasta boala nu poate fi transmisa, in lipsa capuselor.

Boala Lyme – Tratament Boala Lyme are sanse mari de vindecare daca este tratata cat mai devreme. Daca in maximum 14-21 de zile de la muscatura de capusa se incepe tratamentul cu antibiotice, pot fi eliminate urmele de infectie.

Simptomele sunt caracterizate de durere severa de cap, artrita, tulburarea ritmului cardiac, tulburari ale creierului (encefalopatie), tulburaril de memorie, dispozitie si somn, pierderi de memorie, dificultati de concentrare, ceata mentala, lipsa abilitatii de a urmari o conversatie, senzatie de amorteala in maini, picioare, palme sau talpi.

Stadiul III: Faza cronica Simptomele apar daca boala nu a fost tratata in stadiul I si II si apare intr-o perioada de cateva saptamani sau chiar luni de la muscatura.

Stadiul II: Infectie diseminata timpuriu Simptomele apar la cateva saptamani de la muscatura si inseamna ca bacteria este raspandita in tor organismul. Simptomele se aseamana foarte mult cu cele de gripa: frisoane, temperatura, ganglioni limfatici inflamati, durere in gat, tulburari de vedere, oboseala, dureri musculare, dureri de cap.

Simptomele bolii Lyme incep la 1-2 saptamani de la muscatura de capusa. Unul dintre primele indicii este o iritatie in forma de tinta, semn ca bacteria se inmulteste deja in sange.

Boala Lyme are trei stadii: depistare precoce, infectie diseminata timpuriu, faza cronica.

Boala Lyme este una dintre sperietorile verii. Vremea buna, iesirile in natura te expun unui pericol nevazut: capusele. Acestea pot fi purtatoarele unei bacterii Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) pe care o pot transmite omului prin muscatura. Capusa trebuie sa fie prezenta pe corpul omului intre 24 si 48 de ore pentru a putea transmite boala. Insa, putini dintre cei care au facut boala Lyme isi amintesc cand au fost muscati de capuse.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

