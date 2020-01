Totul despre Galaxy S20: zvonuri despre noua serie de telefoane Samsung. Preţ, data de lansare şi specificaţii

Zvonurile despre smartphone-uri nu iau pauză nici în preajma anului nou. La final de 2019, zvonurile despre Galaxy S11 nu încetează să apară, iar noile informaţii neoficiale vorbesc despre următoarea serie de dispozitive de top de la Samsung, care sugerează că producătorul sud coreean are în plan schimbări majore. Primul ar fi numele întregii serii, care ar putea fi chiar Galaxy S20, în ton nu noul an 2020. Desigur, aceasta nu este singura schimbare importantă.



Galaxy S20: un nou nume

După mai multe zvonuri, care sugerau iniţial că următoarea gamă de telefoane high-end şi premium de la Samsung va fi numită „Galaxy One”, devine destul de clar acum că noile telefoane ale companiei vor purta numele Galaxy S20. Aceste informaţii vin direct de la producătorii de accesorii, care au în plan realizarea de carcase pentru S20. Mai mult, compania are de gând să schimbe aproape complet şi modul în care aceste modele vor avea „loc” în această gamă, modelul de bază fiind chiar Galaxy S20, nu un model „inferior” precum cum Galaxy S10e din 2019.



Practic, modelul de buget iese complet din discuţie, lăsând iPhone 11 fără un concurent direct din această gamă. Totuşi acest lucru nu înseamnă că seria Galaxy S20 nu va avea tot trei modele, ci că acel loc va fi practic ocupat de modelul Galaxy S10 Lite, pe care încă nu l-am văzut în mod oficial, dar care va păstra aceeaşi linie de design precum noua serie de dispozitive. De fapt, deja am văzut primele modele care se aliniază la acest design în urmă cu câteva săptămâni pe modelele Galaxy A51 şi Galaxy A71.

Galaxy S20 Ultra: noul flagship Samsung

Cel mai mare şi mai scump model Galaxy S20 de la Samsung va fi noul Galaxy S20 Ultra. Acesta va fi poziţionat în gamă mai sus decât Galaxy S20+, într-o manieră similară cu modelul Galaxy S10 5G din 2019. Zvonurile vorbesc despre un dispozitiv echipat cu un display imens, cu diagonală de 6,9”, care cel mai probabil nu va fi cu mult mai mare decât modelul Galaxy S10 5G din 2019 echipat cu ecran de 6,7”. Pentru a păstra dimensiunile fizice ale dispozitivului, Samsung va renunţa complet la „rama” din jurul ecranului, aceasta fiind semnificativ mai mică, aproape invizibilă pe laterale şi doar puţin vizibilă sus şi jos.

Diferenţele între Galaxy S20+ şi Galaxy S20 Ultra ar putea fi minime în termeni de hardware intern, cu acelaşi sistem cu patru sau cinci camere, acelaşi procesor şi o rezoluţie similară pentru display. Singura diferenţă notabilă fiind probabil acumulatorul, care ar putea face trecerea de la 4.500 mAh în 2019 la 5.000 mAh în 2020. Astfel, cu un procesor mai eficient la bord, conectivitate 5G şi un ecran mai mare, Galaxy S20 Ultra ar putea oferi autonomie semnificativ mai bună decât S10 5G.

La capitolul camere, sunt aşteptaţi cel puţin patru senzori foto. Cel principal ar putea fi deja celebrul Samsung ISOCELL Bright HMX, cu rezoluţie de 108 megapixeli, sau o revizie mai nouă a acestuia. Deja l-am văzut pe Xiaomi Mi Note 10 Pro, acesta reuşind să egaleze performanţa foto a senzorului de 40 megapixeli de pe Huawei Mate 30, deci cu procesare de la Samsung am putea avea parte de performanţă şi mai bună. Acesta se zvoneşte că va fi alăturat unui sistem de diafragmă variabilă în trei trepte, faţă de cel în două trepte (f/1.5-2.4) de pe Galaxy S10 şi S9.

Un senzor pentru lentila ultra-wide îmbunătăţit este aşteptat, alături de doi senzori pentru zoom. Se pare că Samsung ar putea împrumuta o altă caracteristică a lui Mi Note 10 Pro de la Xiaomi: o lentilă cu zoom 2x şi una care permite zoom 5x. Testele de pe Xiaomi Mi Note 10 Pro au demonstrat că din punct de vedere optic, lentila de pe telefonul chinezesc este de fapt 3x, iar software-ul face crop până la 5X pe senzor. Se pare că Samsung va adopta însă o soluţie „periscopică”, similară cu cea de pe Huawei P30 Pro. Cel de-al cincilea senzor foto ar putea fi unul de tip 3D TOF, care ar putea fi folosit pentru aprecierea adâncimii, util în special în cazul fotografiilor de tip portret.

Galaxy S20+: aceleaşi performanţe de top într-un corp mai mic

Chiar dacă Galaxy S20+ ar putea fi considerat modelul „de medie” din gama S20, acesta ar fi însă un soi de iPhone 11 Pro. Acesta va păstra dimensiuni puţin reduse (ecran de 6,7” într-un corp similar cu cel de pe S10+). Acesta va fi similar în design şi capabilităţi cu S20 Ultra, în special la capitolul putere de procesare şi performanţă foto.

Modulul de cameră cu cinci senzori (patru pentru fotografie şi unul de tip Time of Flight) este aşteptat să rămână identic, la fel ca şi configuraţia hardware internă. Galaxy S20+ este aşteptat în variante cu procesor Samsung Exynos 990 în Europa şi Snapdragon 865 în SUA şi China, cu 12 GB RAM şi 256 GB stocare internă, alături de un acumulator de 4.500 mAh. Acesta din urmă ar putea fi livrat alături de un încărcător de 45W, care să permită încărcare foarte rapidă pe cablu. Desigur, toate modelele Galaxy S20 sunt aşteptate cu încărcare wireless şi funcţia PowerShare pentru încărcarea wireless a altor dispozitive.

Galaxy S20: modelul de bază, potrivit pentru majoritatea utilizatorilor

S20 Ultra şi S20+ vor fi dispozitivele pe care cei mai pretenţioşi fani Samsung şi le vor dori, însă Galaxy S20 este aşteptat să fie modelul care va vinde cele mai multe unităţi. Pentru început, acesta va fi cel mai ieftin model, însă nu va intra în ofertă la acelaşi preţ precum Galaxy S10e de anul trecut, ci la acelaşi preţ precum S10 standard.

Acest lucru se datorează faptului că acesta va fi livrat cu un ecran de 6,2”, spun zvonurile, cu o perforare centrală, similară cu cea de pe Galaxy Note10, pentru camera frontală, caracteristică valabilă pentru întreaga gamă de dispozitive. Acesta va fi de asemenea echipat cu procesorul de top, RAM de minimum 8 GB şi opţiune de 12 GB, cât şi cu un acumulator de 4.000 mAh.

Se pare însă că Galaxy S20 va pierde câteva dintre camerele de pe modelele superioare, fiind aşteptat cu numai trei camere pe spate. Este vorba despre Senzorul principal de 108 megapixeli, capabil să realizeze rezultate la fel de bune precum S20+ şi S20 Ultra, cu o cameră ultra-wide şi cu un zoom optic 5X. Zoom-ul intermediar 2x şi senzorul Time of Flight rămân doar pe variantele mai scumpe.

Toate smartphone-urile Galaxy S20 sunt aşteptate însă să fie livrate cu o versiune nouă a software-ului One UI, care va ajunge până atunci la versiunea 2.1. Desigur, One UI 2.0 este deja bazat pe Android 10, deci aceasta va fi versiunea care va sta şi la vaza lui Galaxy S20 şi a „fraţilor” săi.

Galaxy S20: data de lansare şi preţ

Zvonurile din prezent sugerează că Samsung pregăteşte un eveniment de lansare pe data de 11 februarie, într-o zi de marţi. Aici vor fi prezentate cele trei modele noi din seria Galaxy S20, alături de o nouă versiune de căşti true wireless: Galaxy Buds+. Tot aici ar putea apărea şi noul telefon Galaxy Fold 2 pe format pliabil cu clapetă.

Pre-comenzile ar putea începe pe 21 februarie, cu livrarea programată pe 28 februarie, la o zi după terminarea târgului de tehnologie Mobile World Congress 2020.

Cât despre preţuri, acestea vor fi în ton cu cele de anul trecut. Galaxy S20 ar putea intra în ofertă la aproximativ 900 euro, la fel ca Galaxy S10, Galaxy S20+ ar putea porni de la 1.000 euro, în timp ce Galaxy S20 Ultra ar putea fi poziţionat în gamă cu un preţ de pornire de 1.100 euro.

