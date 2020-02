Totul despre MĂMĂLIGĂ. Rețeta domnitorilor români

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

S-a dus la piață și nu s-a mai întors. O femeie de ani a 80 de ani a murit sub roțile unui autoturism, după ce șoferul mașinii nu ar fi observat-o. Accidentul cu final letal a avut loc în data de 11 februarie, în orășelul Leova. Totul s-a întâmplat pe...

”Premier Energy” a lansat procesul de achiziție a energiei electrice. Cine sunt potențialii furnizori Cea mai mare întreprindere de furnizare a energiei electrice, ”Premier Energy” (ex ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”) a lansat procesul de...

Furtuna Ciara a ajuns și în Republica Moldova. Aceasta a fost surprinsă la Căușeni sub forma unui val puternic de zăpadă care a întunecat brusc cerul. Șeful direcției de Prognoze Meteorologice a declarat că, de fapt, furtuna a ajuns și în țara noastră, doar că...

Ai grijă ce mănânci Deşi este adorat de mulţi, fileul de pangasius nu are nici pe departe o valoare nutritivă potrivită, întrucât peştele pangasius provine exclusiv din ferme de crescătorie, din ape murdare, şi hrănit cu saci de prafuri! Carnea de...

Chitetsu Watanabe are 112 ani, urmând să împlinească 113 luna viitoare, și tocmai a fost desemnat de Cartea Recordurilor Guiness "Cel mai bătrân om din lume", informează CNN.

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

