Trucuri de detoxifiere pe care trebuie să le urmezi zilnic

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Am intrat în cea de-a 26-a zi de război în Ucraina, iar armata rusă a pierdut un număr impresionant de ofiţeri de rang înalt. Nu mai puţin de şase generali ruşi au fost...

Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat că Rusia are mai multe motive în baza cărora poate folosi arme nucleare.

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Oligarhul rus Roman Abramovici a acționat că a trimis neoficial al președintelui rus Vladimir Putin la negocierile dintre Rusia şi Ucraina, scrie publicația britanică The Times. Miliardarul rus, de 55 de ani, i-ar fi dus la Moscova lui Putin un bilet scris personal de Volodimir Zelenski.

Nici NATO, nici Ucraina nu pot ”de-Putiniza” Rusia. Singurii care pot facea asta sunt rușii, spune unul dintre cei mai mari scriitori ruși contemporani, Mihail Șișkin, pentru cotidianul britanic The Guardian. Afirmația sa vine după ce președintele american, Joe Biden, în...

Fă exerciţii, masaje şi bea cât mai multe lichide pentru a încuraja pielea să respire, să transpire şi să elibereze toxinele. Exerciţiul fizic ne oxigenează întregul corp şi pune în mişcare sistemul limfatic şi totodată ne permite să eliminăm, prin procesul transpiraţiei, toxinele acumulate în corp şi să eliminăm aciditatea din ţesutul adipos. Pentru a avea o piele sănătoasă şi strălucitoare, recomandarea specialiştilor este să bei cel puţin şase-opt pahare de apă zilnic. Alimentele care nu ar trebui să îţi lipsească dintr-o dietă detox sunt: ceaiul verde, seminţele de in, sfecla roşie, lămâia sau pătrunjelul. Încearcă să faci zilnic minim 20-30 de minute de mişcare.

Aceasta este o metodă uşoară şi ieftină de detoxifiere a organimului. Perierea uscată ajută pielea să elimine celulele moarte de la suprafaţă şi să creeze un nou strat de celule. Alături de sport, perierea uscată ajută la eliminarea toxinelor din corp prin stimularea sistemului limfatic. Ai nevoie de o perie naturală şi de 5-10 minute din timpul tău înainte de duş. După doar câteva sâpămâni vei observa diferenţa. În plus, alături de mişcare şi o dietă echilibrată, perierea uscată ajută la atenuarea celulitei. Secretul acestei metode este consecvenţa. Dacă nu o practici zilnic, nu te poţi bucura de toate beneficiile.

Sucurile verzi şi smoothie-urile sunt un mod uşor şi eficient de a încorpora o cantitate mare de legume în dieta ta fără prea mult efort. Acestea conţin proteine, calciu, cupru, magneziu, zinc, vitaminele A, C, B1, B2, B3, B5, B6, E, K, potasiu, Omega 3 şi fibre. Cele mai importante beneficii ale consumului de sucuri verzi sunt: creşte nivelul de energie, reglează digestia şi tranzitul intestinal, stopează şi, în timp, chiar elimină nevoia de dulce.

Deshidratarea este foarte periculoasă şi poate duce la alte probleme de sănătate. Hidratarea corespunzătoare este esenţială pentru toate aspectele sănătăţii tale, inclusiv în procesul de detoxifiere. În primul rând, apa ajutaă organismul să elimine toxinele, care sunt cauza multor boli, în special cele de stomac. Apa are rol de hidratare a organelor, astfel încât acestea să funcţioneze mult mai eficient. În ceea ce priveşte rinichii, un consum optim de apă reduce stresul la care este supus acest organ. Ai grijă să consumi 8-10 pahare de apă zilnic. Poţi adăuga suc de lămâie sau alte fructe şi legume pentru mai multă aromă. Totuşi, ţine minte că sucurile verzi, ceaiurile şi alte băuturi nu trebuie să înlocuiască apa/

Amestecă sucul de la o lămâie cu apă călduţă. Sucul de lămâie „încurajează” ficatul să secrete bila, un acid care este necesar pentru ca digestia să se desfăşoare corect. Apa cu lămâie nu este potrivită doar pentru dimineaţă. Poţi adăuga lămâie la apă pe parcursul zilei pentru că ajută la crearea unui spaţiu alcalin în stomac, care poate favoriza pierderea în greutate. Lămâile au un conţinut ridicat de vitamina C, care are propietăţi anti-inflamatorii şi ajută la reducerea stresului.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)