Uciderea ziaristului Jan Kuciak continuă să facă valuri în politica din Slovacia: Vot de neîncredere la adresa Guvernului

Mai multe partide conservatoare şi liberale din opoziţie l-au acuzat pe premierul social-democrat că este un lider slab pentru că a refuzat să o demită pe subsecretarul de stat din ministerul justiţiei, Monika Jankovska, numită în această funcţie de partidul lui Pellegrini. Conform ştirilor apărute în presa locală, Jankovska a fost, în anumite momente, sub influenţa bărbatului bănuit că ar fi comandat dubla crimă, a ziaristului de investigaţii Jan Kuciak şi a logodnicei sale, în februarie 2018. Jankovska a negat acuzaţiile apărute în mass-media.

Ce consecințe a avut cazul Jan Kuciak în politica din Slovacia La mai bine de un an și jumătate de la asasinarea jurnalistului slovac de investigații Jan Kuciak, ecourile acestui caz care a șocat opinia publică încă se fac simțite în lumea politică de la Bratislava. Ca o consecinţă indirectă a uciderii jurnalistului, premierul slovac Peter Pellegrini se vede acum în situaţia de a face faţă unui vot de neîncredere în Parlament, transmite agenția Reuters, preluată de Agerpres.

Un albaiulian a fost amendat cu 500 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că are nevoie de ajutor pentru că îl deranjează fosta soţie, fiul şi fosta soacră. Poliţiştii au considerat că apelul este fals, informează MEDIAFAX. Bărbatul din Alba Iulia a postat, joi, pe...

Actualitate 31 August 2019, ora: 10:24

Limba romana este privita ca un colac de salvare in regiunea transnistreana unde rusa le este impusa locuitorilor. Unii parinti, care nu stiu limba tarii in care traiesc, isi dau copii la cele cateva scoli romanesti, pentru ca vad in ele oportunitati pentru viitor.