Uimitoarea dietă cu grâu încolțit. Face minuni!

Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiază o procedură de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La...

O femeie şi-a pierdut viaţa, marţi, după ce a fost lovită de obiecte căzute de pe o clădire din apropierea celebrei intersecţii Times Square din New York, conform media americane citate de DPA. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost lovită în timp ce mergea pe jos pe...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Multe femei cred ca taierea varfurilor duce la cresterea mai rapida a parului. Mit sau realitate? Aflati ca aceasta presupunere este falsa in totalitate, iar motivul este unul simplu: parul creste de la radacina, nu de la varfuri, in consecinta, taierea varfurilor nu influenteaza ritmul...

Consumă sucul de grâu verde imediat după preparare! Altfel, i se diminuează proprietăţile. Dieta cu grâu încolțit. Sânge curat, perfect echilibrat Dieta cu grâu încolțit. O cură cu grâu verde este puternic detoxifiantă, curăţând sângele de impurităţi. Elimină cheagurile de sânge, reglează nivelul colesterolului şi tensiunea arterială, contribuie la oxigenarea celulelor, ţine glicemia sub control, fiindu-le de mare ajutor şi dibeticilor. Este un aliment alcalin, ce reduce aciditatea din organism şi scade riscul de boli. Grâul verde are efecte extraordinare în caz de anemie, fierul pe care îl conţine din plin fiind indispensabil în formarea globulelor roşii. Revitalizează organismul, efectul energizant fiind vizibil în prima săptămână de la administrare. Poţi îmbunătăţi gustul sucului de grâu combinându-l cu alte sucuri naturale, precum cel lămâie sau din alte verdeţuri.

Dieta cu grâu încolțit. Reglează hormonii feminini Estrogenii vegetali pe care îi conţine recomandă grâul în tratamentul infertilităţii feminine; dacă nu reuşeşti să rămâi însărcinată, o astfel de cură ajută organele reproducătoare să funcţioneze optim. Este ideal în timpul alăptării. De asemenea, stimulează buna funcţionare a tiroidei.Tot grâul te ajută când se apropie menopauza: după 40 de ani, ia germeni de grâu sau suc de grâu verde zece zile în fiecare lună şi poţi amâna dispariţia ciclului menstrual, plus că vei suporta mai bine simptomele, când ele apar. Nu este indicat însă în caz de sângerări menstruale abundente sau la debutul menopauzei, când simptomele sunt în toi.

Dieta cu grâu încolțit. Când vine vorba de vitalitatea şi imunitatea organismului, puţine remedii se iau la întrecere cu niște grâu proaspăt germinat. Dieta cu grâu încolțit. Seminţele încolţite înmagazinează cam aceiaşi nutrienţi pe care îi găsim în planta matură, numai că în acest stadiu sunt de mai bună calitate şi mai numeroşi, în formă concentrată, având efect antioxidant mai puternic şi efecte benefice inegalabile pentru sănătate. Dieta cu grâu încolțit. Cum obţii grâu verde Pune într-o farfurie adâncă şi suficient de lată cinci, şase linguri cu bobiţe de grâu nedecorticat, după ce le-ai spălat bine cu apă rece. Acoperă cu apă plată şi înlocuieşte cu alta proaspătă de trei ori în prima zi. Păstrează într-un loc ferit de curent, la lumină. Spală din nou grâul şi, după două, trei zile, când bobiţele capătă mici rădăcini şi colţişori, scurge apa şi poţi folosi germenii de grâu ca atare sau daţi prin blender, cinci, şase linguri pe zi, cu puţină miere. Remediul este excelent şi pentru copii, câte una, două linguri zilnic dacă au peste şapte ani, una, două linguriţe dacă au 1-3 anişori. Dieta cu grâu încolțit. Grâul verde îl obţii lăsând germenii să se dezvolte mai multe zile, până când tulpinile verzi ajung la 10-15 cm. Atunci le poţi recolta şi prepara sub formă de suc, folosind storcătorul. Consumă-l proaspăt, 50 ml pe zi (doza porneşte de la 1-2 linguri şi ajunge la 5-6). Poate fi introdus odată cu diversificarea în dieta bebeluşilor mai mari de şase luni, începând cu câteva picături, dar nu mai mult de o lingură până la un an. Sucul verde este un remediu mai uşor de asimilat comparativ cu grâul încolţit.

