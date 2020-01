Ultimatumul dat de regina Elisabeta a II-a nepoților ei în scandalul de la Casa Regală. De ce a plecat Meghan singură în Canada

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Saturn cel batran si serios, aflat in Capricorn, lordul karmei, planeta responsabilitatii, muncii, a faptelor dupa rasplata, a scurgerii timpului si a ciclurilor finite pe acest pamant, si Pluto, planeta transformarii si renasterii s-au apropiat tot anul 2019 unul de celalalt iar momentul la care...

Mii de protestatari au luat cu asalt străzile din capitala Liberiei, Monrovia, iar cel vizat este chiar președintele țării, George Weah (53 de ani). Fostul jucător legendar de la AC Milan și fost câștigător al Balonului de Aur (în 1995) are de rezolvat o situație explozivă în țara...

Fiecare a treia companie de stat din Republica Moldova înregistrează pierderi, iar situația se înrăutățește de la un an la altul. În anul 2018, ponderea întreprinderilor de stat care au fost pe profit s-a redus la 60% de la 62,6%, cifră înregistrată...

Continuă drama în familia regală a Marii Britanii. Regina Elisabeta a doua le-a dat un ultimatum de 3 zile prințului Charles și fiilor acestuia, William și Harry, pentru a ajunge la un compromis. S-a ajuns la această situație tensionată după ce prințul Harry a anunțat că el și soția sa vor să fie pe cont propriu și să nu mai participe activ la evenimentele casei regale. Vestea a șocat atât familia regală, cât și pe britanici, care cer acum ca nepotul reginei și soția lui să nu mai primească bani publici. În scandalul regal al momentului intervine și Donald Trump, care își declară susținerea pentru regină. Prințul Harry și Meghan Markle intenționau să rămână în Marea Britanie doar trei zile, așa că și-au lăsat fiul de numai opt luni în grija bonei, în Canada, acolo unde au petrecut sărbătorile de iarnă. Pentru că anunțul divorțului de familie s-a lăsat cu o criză imensă, Meghan s-a văzut nevoită să se întoarcă singură în Canada, în timp ce prințul Harry, la presiunile bunicii sale, regina, a rămas în Regat ca să găsească o soluție pentru rezolvarea crizei. Donald Trump, președintele SUA: Nu vreau să intru în detalii, dar am un imens respect pentru regină, nu cred că ar trebui să treacă prin asta.

