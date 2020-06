Umbra revizionismului separatist din Moldova

Primul batalion al Gărzii Republicane Socialiste Transnistrene a intrat în vigoare în septembrie 1991. De atunci, au existat transferuri clandestine de arme între Armata a 14-a și Garda Republicană, care este antrenată de ofițeri ruși la bazele militare. Grupurile de securitate și de lucru confiscă treptat secțiile de poliție din Moldova și consiliile locale, organele administrative, posturile de radio și birourile redacției de pe malul stâng. Sub amenințarea utilizării forței, Garda insistă ca instituțiile să treacă din subordonarea Moldovei la așa-numita Transnistrie. (1) din Regulamentul (CEE) nr.

Pandemia de coronavirus a afectat toate aspectele activității umane, inclusiv tendința autorităților separatiste de a dezinforma. Sub influența directă a autorităților de la Kremlin, a mass-mediei și a armatei, autoritățile și presa autoproclamatei regiuni adoptă și promovează poveștile cheie despre cel de-al Doilea Război Mondial și nu numai.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 26 Iunie 2020, ora: 07:33

Marte in Pesti face cuadratura cu Nodurile Lunare in ultimele grade de Gemeni si Sagetator, marcand un moment critic. Trebuie sa fii foarte atent, deoarece Marte atinge niste puncte de presiune cosmica. Exista o amprenta karmica asupra actiunilor tale. Tot ce faci are repercusiuni. Canalizeaza-ti...