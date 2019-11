Un băiat din Belgia a absolvit prima facultate la 9 ani și vrea să înceapa Medicina și un doctorat. Planurile lui Laurent

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi...

Cu toate astea, la o vârstă la care alţi copii nu ştiu clar ce tip de carieră vor, Laurent are opţiuni foarte clare: vrea să creeze organe artificiale.

Chiar dacă e sută la sută dedicat studiului, Laurent are timp şi pentru joacă. „Îmi place să mă joc cu câinele meu, Sammy”, spune el.

Un copil supradotat din Belgia e pe cale să-şi ia diploma de licenţă la doar 9 ani. Laurent Simons studiază inginerie electrică la Universitatea Tehnologică din Eindhoven – un curs apreciat ca fiind foarte solicitant chiar şi de studenţii mai în vârstă. Laurent îşi termină cursul în decembrie, iar profesorii lui nu contenesc cu aprecierile: „Este pur şi simplu extraordinar”. După terminarea facultăţii, Laurent ar vrea să înceapă doctoratul în ingineria electrică şi, în acelaşi timp, să se apuce de studiul medicinei, a spus tatăl lui Laurent, citat de CNN. Mama băiatului are şi o explicaţie pentru abilitatea lui Laurent de a învăţa atât de repede şi glumeşte spunând că a mâncat mult peşte când era însărcinată. Primii care au observat abilităţile extraordinare de a învăţa ale copilului de 9 ani au fost bunicii acestuia, dar părinţii au zis că exagerează din prea multă iubire pentru nepotul lor.

