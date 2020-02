Un bărbat ar fi ars un MILION de dolari pentru a se asigura că banii aceștia nu ajung la soție

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Opțiunea cea mai bună în momentul de față o reprezintă anticipatele / Alianța USR PLUS a propus premier pentru a nu mai fi îndoieli că ne eschivăm

Sub noua lege, comentariile homofobe făcute în familie sau printre prieteni nu vor fi incriminate, dar denigrarea și discriminarea unei persoane pe baza orientării sexuale sau incitarea la ură față de o persoană prin text, discurs, imagini sau gesturi vor fi interzise. Activistul...

Omul de afaceri susține că apoi i-ar fi ars, pentru ca să nu mai aibă venituri pentru plata pensiei pe care trebuia să o plătească pentru copilul lui, după cum s-a înțeles cu soția la divorț. Nu a filmat însă costisitorul incendiu și nici nu are martori.

Un canadian își urăște atât de mult fosta soție încât ar fi ars un milion de dolari pentru a se asigura că banii nu ajung la aceasta, transmite digi24.ro Bruce McConville, om de afaceri în vârstă de 55 de ani din Ottawa, ar fi trebuit să plătească 300.000 de dolari canadieni pensie alimentară. El a susținut în fața judecătorilor că are chitanțe care dovedesc că a scos toți banii din contul bancar.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)