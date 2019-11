Un bărbat din Cantemir, tată a doi copii mici, are nevoie de un transplant de măduvă osoasă. Să-l ajutăm să adune banii necesari pentru intervenție!

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Te-ai indragostit pana peste cap de partenerul tau de cuplu si simti ca il vrei pentru totdeauna? Zodia in care s-a nascut poate spune multe despre el! Si mai ales despre preferintele sale cand vine vorba despre o partenera „pe viata”. Sa iubesti nu este usor. Iar sa fii trup...

Un automobil de model Dacia Duster al serviciului vamal a intrat, ieri, intr-o rastignire, la Vulcanesti. Potrivit gagauzinfo.md, accidentul s-a produs ieri, in localitatea Cismichioi.

„La începutul lunii august 2019, lui Andrei i s-a făcut rău, avea dureri mari de cap, avea stări dese de oboseală și sângerări nazale. Andrei a hotărât să revină acasă, lângă familie, pentru că nu mai avea puteri de a munci în Germania. Pentru a verifica starea lui de sănătate, Andrei s-a adresat la un medic de familie din orașul Cahul. Acolo și-a făcut analizele de sânge și i s-a spus că rezultatele vor fi gata în două ore. Nici n-a trecut jumătate de oră că rezultatele erau gata, iar cei de la Laborator le-au comunicat că analizele nu sunt tocmai bune și ar trebui să meargă încă o dată la medicul de familie. Medicul de familie a hotărât de urgență ca Andrei să fie trimis la Chișinău, la Spitalul Oncologic, la secția Hematologie. A fost consultat de un hematolog și i s-a prescris câteva medicamente. Recomandarea hematologului de la Chișinău a fost că Andrei trebuie să fie internat la Spitalul Raional Cantemir. Andrei a fost internat la spitalul din Cantemir, dar după doar două zile starea lui s-a agravat, a început să i se facă rău, avea temperatura foarte mare și a fost transferat de urgență în Secția de reanimare. Medicii din Cantemir au dat verdictul crunt soției și mamei lui Andrei: are cancer, să se aștepte la orice și doar o minune îl poate salva”, scriu prietenii lui Andrei pe rețelele de socializare, unde au creat și o strângere de fonduri.

Andrei Manică în vârstă de 31 de ani este originar din satul Tartaul, raionul Cantemir și este tatăl a două fetițe, una de nouă ani și alta de aproape doi ani. Pentru a scăpa cu viață, bărbatul are nevoie de un transplant de măduvă osoasă cu celule stem compatibile. Familia este disperată și cere ajutorul oamenilor pentru colectarea sumei de 100 de mii de dolari din care va fi posibil de achitat transplantul de măduvă osoasă, intervenția care va fi efectuată de o clinică din Turcia, unde este acum internat bărbatul. Familia lui Andrei a primit vestea dureroasă în luna august curent.

