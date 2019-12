Un copil de 8 ani a câștigat într-un an 26 de MILIOANE de dolari din YouTube/ FOTO

Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale să devină cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiază o procedură de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La...

O femeie şi-a pierdut viaţa, marţi, după ce a fost lovită de obiecte căzute de pe o clădire din apropierea celebrei intersecţii Times Square din New York, conform media americane citate de DPA. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost lovită în timp ce mergea pe jos pe...

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Multe femei cred ca taierea varfurilor duce la cresterea mai rapida a parului. Mit sau realitate? Aflati ca aceasta presupunere este falsa in totalitate, iar motivul este unul simplu: parul creste de la radacina, nu de la varfuri, in consecinta, taierea varfurilor nu influenteaza ritmul...

Podiumul este completat de un alt copil star, Anastasia Radzinskaya, o fetiță din Rusia, în vârstă de cinci ani, suferind de paralizie cerebrală, care a avut câștiguri de 18 milioane de dolari. Aceasta are două canale, Like Nastya Vlog și Funny Stacy, cu aproape 70 de milioane de abonați și videoclipuri în limbile rusă, engleză și spaniolă.

Cel mai bine plătit star pe YouTube în 2019 este un băiețel în vârstă de 8 ani, care a câștigat 26 de milioane de dolari datorită canalului său de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri în care acesta poate fi văzut testând jucării, precum și cu tematică educațională. Potrivit topului celor mai bine plătite vedete pe YouTube pe 2019 publicat de Forbes, câștigurile lui Ryan Kaji, care deține canalul numit inițial Ryan ToysReview și devenit Ryan's World, au crescut de anul trecut, când a ocupat tot prima poziție, de la 22 la 26 de milioane de dolari. Băiețelul, născut pe 6 octombrie 2011, are aproximativ 22,9 milioane de abonați, iar clipurile sale au în total peste 35 de miliarde de vizualizări. Familia lui Ryan a lansat canalul în martie 2015, acesta devenind viral după doar patru luni, datorită unui clip în care Ryan poate fi văzut deschizând un pachet cu jucării "Cars" de la Disney. În același timp, familia băiețelului a mai lansat un canal, care se concentrează pe aventurile zilnice ale băiețelului și surorilor sale gemene, Emma și Kate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)