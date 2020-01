Un deputat leton a trăit cu pensia minimală timp de o lună și a slăbit 8 kg

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Reapare periodic trăznaia cu boierul de la Iași care în 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, român e țăranul”. Și o văd la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenistă de la Chișinău.

Compania rusă Fort construiește sub licență concurentul direct al AK-47: pușca de asalt americană AR-15.

Curtea Constitutionala planifica sa cumpere o masina de 40 de mii de euro. Cel putin asta scrie in planul de achizitii publicat de institutie pentru anul 2020. Masina ar putea fi cumparata in luna februarie.

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

