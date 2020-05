Un fotbalist turc și-a omorât fiul de 5 ani într-un gest terifiant: „Nu am probleme psihice, dar nu îl iubeam”

Cevher Toktaş (32 de ani), mijlocaș la Bursa Yıldırımspor în ligile inferioare din Turcia, și-a ucis fiul de 5 ani.

Pe 23 aprilie, Cevher Toktaş și-a internat fiul la un spital local din Bursa, cu simptome de tuse și febră ridicată. Doctorii i-au carantinat pe amândoi, considerând că simptomele erau unele specifice coronavirusului. Câteva ore mai târziu, fotbalistul a chemat de urgență medicii, afirmând că băiatul avea dificultăți în a respira. Eforturile au fost zadarnice. După două ore, copilul în vârstă de 5 ani a fost declarat mort. Autoritățile au considerat cauzele ca fiind unele naturale, dar o mărturie terifiantă a avut loc după 11 zile, informează Sabah.

Toktaș ș-a prezentat la sediul poliției locale și a recunoscut o crimă macabră: „L-am presat cu o pernă în timp ce stătea pe spate. Timp de 15 minute am făcut asta. Fiul meu se chinuia în tot acest timp. După ce a încetat să se miște am ridicat perna și am stricat la doctori, ca să elimin suspiciunile. Nu l-am iubit niciodată pe fiul cel mic, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Nu am nicio boală psihică, pur și simplu nu îl plăceam”.

După ce și-a recunoscut fapta, fostul fotbalist din Superliga turcă a fost arestat și pus sub acuzare pentru crimă și riscă închisoarea pe viață.