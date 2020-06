Un jurnalist georgian care l-a insultat pe Putin, ținta unui asasinat eșuat. Atacatorul ar fi un cetățean rus

Atunci, liderul cecen i-a transmis vedetei georgiene că vor urma consecințe. În plus, acesta l-a sfătuit pe Gabunia ”să se ascundă cât mai în siguranță”.

”Ucrainenii au aflat că pe teritoriul lor un etnic cecen, dacă nu mă înșel, un cetățean al Ucrainei, coordona asasinarea lui Georgi Gabunia în Georgia. Aceasta [tentativa de asasinat] a fost supravegheată de pe teritoriul Rusiei, în special, din Republica Cecenă. Execuția urma să aibă loc în Georgia”, a precizat Nika Gvaramia. Cu toate astea, jurnalistul a fost în final pus sub protecție.

Actualitate 22 Iunie 2020, ora: 12:18

