Un lider al opoziției este convins că Plahotniuc va avea cel puțin 50 de deputați în viitorul Parlament. Pentru a evita acest scenariu, le face o PROPUNERE partidelor conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase

Liderul Mișcării Populare „Antimafie”, Sergiu Mocanu, consideră că Vlad Plahotniuc are șanse mari ca, după următoarele alegeri parlamentare, să aibă în Parlament cel puțin 50 de deputați și, din acel moment, acesta va căpăta singurul instrument care-i lipsește la ora actuală – legitimitatea. Pentru a opri acest scenariu, Mocanu crede că opoziția, în speță Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma „Demnitate și Adevăr”, ar trebui să ia în calcul boicotarea alegerilor.



„Noi ne frământăm mințile ce să facem în campania electorală. Credem că avem o ofertă politică atractivă, dar s-ar putea că oferta și dorința noastră să nu ne folosească la nimic. Asta pentru că trebuie să jucăm după regulile lui Plahotniuc. Dacă aș spune acum că boicotăm alegerile, o să greșim. Noi chemăm la dialog toată lumea și pentru asta nu trebuie să ne unim toate forțele politice. Există câteva partide care-și spun opoziția care contează. În primul rând, aceste partide, PAS și PPDA, trebuie să se expună dacă trebuie de participat la această farsă. Plahotniuc va lua cel puțin 50 de mandate și ați putea nici să nu ajungeți în Parlament. Noi nu putem să participăm la aceste alegeri, deoarece Plahotniuc asta urmărește”, a spus Mocanu.

De aceeași părere este și vicepreședintele Mișcării „Antimafie”, Daniela Bodrug. „Plahotniuc a căpătat curaj după protestul eșuat al opoziției din august. El a apărut la mitingul PD ca un personaj acceptat de public. După eșecul așa-zisei opoziții, acesta și-a permis să spună la mitingul PD că „noi suntem poporul”. El s-a eliberat de frica opiniei publice, iar acum candidații din teritoriu nu vor mai fi stingheri să spună că sunt din partea PD. Plahotniuc poate avea cel puțin 50 de deputați în circumscripții. Are toate instrumentele să aibă acest scor. Ceea ce-i mai lipsește este legitimitatea”, spune Bodrug.





Astfel, dacă opoziția va participa la alegerile parlamentare, atunci Plahotniuc va avea și legitimitatea care i-ar lipsi pe moment. „Noi trebuie să acționăm politic, dar atipic. Noi propunem să nu participăm la aceste alegeri și să-l legitimăm. El are nevoie ca opoziția să participe și să spună că uite au avut șansa să participe toți, au avut acces la televiziuni… el nu are la dispoziție o singură armă, iar noi putem să nu o dăm și s-o folosim în favoarea noastră – neparticiparea la alegeri”, a mai adăugat Bodrug.

Menționăm că, anterior, și liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, a anunțat că formațiunea ia în calcul boicotarea parlamentarelor din februarie 2019.

Sursa: ziarulnational.md