Un nou asasinat la comandă executat de agenți din Rusia în Europa

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Președintele țării Igor Dodon susține că cel mai probabil va candida la următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în toamna acestui an. Șeful statului declară că poate acum să afirme faptul că se va avânta în cursa prezidențială, după ce a văzut ultimele sondaje în...

Călcâiele crăpate sunt considerate un semn de neîngrijire. Însă ele apar atât din cauze mecanice (mai ales dacă aveţi câteva kilograme în plus, din cauza presiunii pielea nehidratată se crapă), mersul pe jos cu sandale, şlapi este un alt factor care...

Am avut, ieri, cu ocazia ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului, convocată pentru citirea moțiunii de cenzură, o discuție cu Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, privind blocajul care există la Autoritatea Națională pentru Cetățenie - scrie deputatul...

Mansur cel Batran a fost ucis pe 30 ianuarie la Hotelul Coq Hardi din Lille Potrivit altui bloggerul cecen azilant politic in Europa, Tumso Abdurakhmanov, asasinul lui Aliev ar fi cecenul Usman Mamadiev.

Imran Aliev, blogger cecen și critic al lui Ramzan Kadîrov, a fost înjunghiat mortal într-un hotel din orașul francez Lille. În vârstă de 44 de ani, Aliev a fost victima unui omor la comanda care, potrivit politiei locale, „are toate indiciile unui asasinat motivat politic”. Asasinarea lui Imran Aliev, cunoscut și sub numele de ”Mansur cel Batran”, a avut loc pe 30 ianuarie la Hotelul Coq Hardi, în apropierea gării centrale din Lille. Langa trupul cu „multiple plăgi prin taiere în zona pieptului” a fost găsită și arma crimei – un cuțit. Camera de hotel în care a fost găsit cadavrul lui Aliev a fost luata cu o zi inainte de victima împreună cu o „persoana de aceeași cetățenie” care îl însoțea, relatează Le Monde.

