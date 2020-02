Un soldat din THAILANDA a ucis cel puțin 12 persoane la un mall - VIDEO

Mai mulți oameni au murit, sâmbătă, după ce un soldat thailandez i-a împușcat în Nakhon Ratchasima (cunoscut și sub numele Korat), oraș aflat la peste 200 de kilometri nord-est de capitala thailandeză Bangkok, relatează BBC.



Atacul armat a avut loc lângă un centru comercial, iar mai multe persoane au filmat o parte din împușcături.



Potrivit informațiilor de la această oră, soldatul a furat un vehicul de la garnizoană, înainte de a deschide focul asupra oamenilor din oraș.

Suspectul a întrebat pe contul său de Facebook, chiar în timpul atacului, dacă să se predea.

Anterior, el a postat imagini cu o armă și gloanțe, cu mesajul: „E timpul să vă entuziasmați!”

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช

Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp