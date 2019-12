Veste bună pentru bolnavii de leucemie. Medicamentul care le oferă speranțe, dezvoltat de oamenii de știință

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

Cercetătorii au testat un nou medicament pe 150 de pacienți afectați de leucemie și afirmă că rezultatele studiului indică faptul că substanțele sunt tolerate mai bine decât în cazul tratamentelor actuale.

Medicamentele existente atacă celulele sănătoase, în timp ce noul tratament ar viza cu mai mare acuratețe numai celulele afectate de boală, scrie Mediafax.

Este pentru prima dată când medicamentul numit Asciminib este testat pe pacienți umani.