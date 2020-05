Viața după PANDEMIE: Cât suntem dispuși să cedăm din DREPTURILE noastre în schimbul siguranței medicale?

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Alesia Cobasnian, o fetiță de 12 ani din Constanța, postase pe o rețea de socializare la 1 decembrie 2018, cu prilejul celor 100 de ani ai României, un desen al său în care e reprezentat un ochi foarte frumos, sub el se prelinge o Lacrimă tricoloră.

Sunt exemple deja de orașe care au implementat genul asta de strategii și care în timp scurt au ajuns să reducă poluarea din trafic, congestia și aglomerația. Sunt orașe ca Ljubliana care a fost numită Capitala Europeană Verde in 2016, tocmai pentru că a reușit să aducă mobilitatea urbană la 30% alternativ, 30% mașină personală și 30%transportul în comun.

„Democrația, în întreaga lume, în ultimii ani s-a aflat sub un continuu atac al populismului, radicalismelor și extremismelor de orice tip. Acum avem șansa de a ne întoarce la singura democrație care-și merită numele, cea în care toți participăm direct la luarea de decizii, la ocuparea de funcții și poziții, la responsabilități. Democrația așa-zis reprezentativă a obosit într-un colimator al tele-politicii spectaculare, grupurilor de influență trans-partinice, marilor contracte cu statul, e deja dominată de una sau alta dintre puterile executive sau judecătorești, lăsând-o pe cea legislativă în umbră, nemaigăsindu-și în cetățean rațiunea de a fi”, spune profesorul.

Nimeni nu renunță la drepturi și libertăți dacă nu vede în această renunțare un câștig serios. E nevoie de un întreg sistem de disciplinare și autodisciplinare, de coerciție și de schimbare a valorilor, de „spălare de creiere”, dacă vrem, iar astfel de schimbări istorice se fac ori foarte lent, ori cu foarte multe victime, după cum am observat până acum”, este de părere Constantin Vică.

Încă odată, datele colectate nu pot reflecta adevăratul comportament uman. Oamenii se pot deplasa și fără telefon la ei, ca să dau un singur caz în care urmărirea nu produce rezultate. Colectarea masivă de date, dacă se petrece anonimizat, cu o bună informare a utilizatorilor (așa cum sună unele dintre propunerile din statele democratice) ar fi utilă dacă am avea modele bune de analiză și dacă le-am putea corobora și cu date de altă natură. Dar ambele lipsesc.

„Mulți am cedat deja o parte mai mare sau mai mică din viața noastră privată în schimbul relaxării sau unei orientări mai bune sau a cumpărăturilor mai confortabile sau pentru a ne monitoriza performanțele de fitness. Una dintre modificările majore aduse de revoluția tehnologică este redefinirea conceptului de viață privată, de intimitate, iar această pandemie va accelera această redefinire și va încinge o dezbatere publică deja încinsă. Frica de boală declanșează cele mai paradoxale reacții în societățile moderne, înalt tehnologizate și, în funcție de specificul culturii respective, vom vedea renunțări uluitor de ușoare sau rezistențe inexplicabil de puternice”, mi-a mai spus Vlad Mixich.

Dacă vorbim despre identificarea rapidă a persoanelor infectate cu ajutorul tehnologiei, nu putem să nu ridicăm întrebarea: ok, dar cum rămâne cu viața privată?

Hong Kong, în timpul pandemiei de coronavirus. FOTO via Profimedia Images

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății acestora? Cum vor trebui adaptate marile orașe la nevoile unor locuitori obligați să respecte distanțarea socială? Încercăm să răspundem la aceste întrebări și la multe altele în episodul doi al articolului „Cum va arăta lumea după pandemie”.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin....

